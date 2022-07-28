面板雙虎Q2合計大虧逾百億元 下半年動態調整稼動率

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(28) 日公布第二季財報，受品牌拉貨放緩、終端需求走疲，加上價格持續走跌，第二季量價齊跌，營運更雙雙由盈轉虧，單季分別虧損 56.32 億元、47.14 億元，合計虧損逾 103.46 億元，等於第二季每開門一天就虧損近 1 億元，雙虎均保守看待下半年，將依市場狀況動態調整產能稼動率。

友達第二季毛利率降至 2.74%，營益率轉負達 - 7.39 %，稅後虧損 56.32 億元，每股虧損 0.59 元，終結連七季獲利，累計上半年也由盈轉虧，稅後虧損 4.68 億元，每股虧損 0.05 元。

展望未來，友達預估第三季面板總出貨面積將季減 14-16%，產品平均單價 (ASP) 則可望在產品組合優化下，與上季相當，至於產能稼動率是否能維持上季約 70% 水準，則強調會依市場情況動態調整，也會以產品組合及是否帶入現金流做為考量原因之一。

群創第二季同樣在產業逆風下，毛利率降至 1.19%，營益率轉負，單季虧損 47.41 億元，終結連七季獲利，每股虧損 0.45 元，也拖累上半年同步轉虧，累計虧損 28.5 億元，每股虧損 0.27 元。

展望第三季，群創說，外在環境對終端需求影響程度仍不明，強調將動態調整產能利用率，估大尺寸面板出貨量可望維持上季水準，價格則季減近 1 成，中小尺寸面板出貨量也將季減近 2 成。

面板廠受終端需求轉弱、產業供過於求隱憂在起，營運再度進入寒冬，加上三星等國際品牌廠近期破天荒宣布暫緩拉貨，縱使面板廠陸續實施產能調控的效益浮現，助力面板價格跌勢開始緩步收斂，但若終端需求不見回溫，預期短期面板廠營運仍將承壓。