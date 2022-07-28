〈瑞昱法說〉高庫存估到明年上半年緩解 PC產品動態調整投片

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望後市，副總黃依瑋表示，預計 PC、消費性市場疲軟狀況仍將持續，僅網通動能維持強勁，第三季營運審慎樂觀，下半年也可優於上半年，瑞昱也針對市況持續調整投片，接下來每月都會持續調整，短期產業高庫存現象將延續，最快明年上半年才有機會回到正常水位。

黃依瑋強調，第三季 PC 市場持續疲軟，今年整體 PC 出貨將較去年減少 10%，明年出貨估持平或小幅衰退。另外，乙太網持續受消費市場疲弱影響，客戶也開始調整庫存，使銷售下滑，預計此現象將持續至第三季。

黃依瑋表示，配合客戶調整庫存、供應端仍具不確定性、因應明年需求備貨等因素，預期下半年庫存不會太快降低，將維持偏高水位。

展望明年，瑞昱預期，營運將持續成長，主要受惠網通相關需求與技術提升，包含 Wi-Fi6 與 Wi-Fi6E、IoT 產品，交換器等。

瑞昱指出，交換器是網通中主要成長產品，估交換器需求年底前都穩健，全球需求也持續上揚，尤其是管理型交換器帶來的成長動能。

Wi-Fi 方面，瑞昱預期，Wi-Fi5、Wi-Fi6 需求仍強勁，其中 Wi-Fi6 今年在路由器、PC 滲透率仍達 50-60%，隨著缺料狀況好轉，下半年出貨將優於上半年，至於 Wi-Fi 7 ，瑞昱將參加秋季 Wi-Fi 聯盟互通信測試，相關產品量產預估落在 2024 年。