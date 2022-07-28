去年土增稅收連三年破千億 近5成靠新北與台中貢獻

根據財政部統計，去 (110) 年土增稅稅收共 1100 億元，不僅連續 3 年突破千億元關卡，也是近 6 年來次佳紀錄；六都中則以雙北市與台中市較多，其中應納稅額千萬元以上的案件，近 5 成來自新北市與台中市貢獻。

財政部表示，新北市與台中市稅收貢獻大，主要受惠於土地重劃帶動周邊土地整併，進而挹注土增稅收表現，其中應納稅額達千萬元以上的案件，有 26.3% 來自於新北市，台中市占比約 21.3%，兩市的合計比重也有逐年增加態勢，其中新北市過去 5 年有 3 年占比高居六都之首。

進一步看行政區表現，台中市西屯區 62.7 億元居冠，主要來自於中科園區、七期精華區、廠房與商辦等基本需求，加上水湳經貿園區、12 期重劃區、台中市府站 等開發案帶動周遭土地交易。

至於新北市新莊區實徵淨額 60.8 億元居次，包括副都心重劃區、頭前、塭仔圳重劃區持續發展挹注。

從稅收來源來看，去年土增稅主要來自於買賣，占全部應納稅額 87.2%，其次則是一般贈與 7.5%、法院拍賣 1.9%，而企業因併購移轉土地申請的記存案件占 1.4%。

財政部表示，今 (111) 年上半年，買賣比重降至 84%，一般贈與則提高至 1 成，觀察 106 年到 110 年主要移轉原因的變動趨勢，買賣占稅源比重增加 2.3 個百分點，一般贈與因 106 年稅率調整致民眾提早規劃贈與、占比達 9.6%，之後則逐年下滑，直到 110 年始回升，至於法院拍賣及記存分別一降一升，幅度均約 1 百分點。