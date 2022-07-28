美股重點新聞摘要2022年07月28日

今日操盤前瞻

聯準會 7 月利率決策

美國上周失業金、Q2 GDP 報告

美股財報 (盤後)：Meta(META)、福特 (F)、高通 (QCOM)

美股財報 (盤前)：輝瑞 (PFE)、默克 (MRK)、意法半導體 (STM)

Meta Q2 營收史上首度下滑、Q3 財測疲弱 盤後挫逾 4%

臉書母公司 Meta(META-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑，刺激該股盤後跌逾 4%。閱讀全文...

拜習會即將登場 裴洛西台灣行仍是未定數

知情人士透露，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)8 月初的亞洲行將訪問日本、印尼、新加坡，且可能停留馬來西亞，但台灣行仍不在官方行程中。閱讀全文...

Fed 7 月、6 月聲明比一比：12 名委員全數支持升 3 碼、支出和生產指標減弱

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (27 日) 凌晨 2 點公布 7 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 3 碼 (75 個基點) 至 2.25-2.50%，且預料將進一步升息。閱讀全文...

一文掌握 Fed 最新決策：關注通膨風險、否認衰退臆測、釋出放緩升息可能

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，委員一致表決同意將基準利率調升 3 碼，至 2.25-2.50% 目標區間，符合市場預期。閱讀全文...

美國晶片法案參院表決通過 送交眾院拚本周過關

美國參議院周三 (28 日) 全院投票表決通過精簡版晶片法案（CHIPS-plus），隨即將交由眾院表決，本案最快可能在本周末前通過，以趕在 8 月休會前交給總統拜登簽字。閱讀全文...