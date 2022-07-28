不滿亞馬遜獨占 微軟擬號召Google、甲骨文 要求白宮分散雲端支出

華爾街日報 (WSJ) 報導，微軟 (MSFT-US) 正在號召 Google、甲骨文 (ORCL-US) 在內各大雲端供應商，一同要求白宮分散雲端項目支出，瞄準亞馬遜 (AMZN-US) 在公部門雲端合約市場的主導地位。

根據知情人士說法以及華爾街日報取得的一份文件，微軟已發布談話要點，試圖聯合其他雲端服務供應商，說服白宮擴大使用其他業者的雲端服務。

據了解，除了 Alphabet 旗下 Google、甲骨文以外，微軟也和 VMware(VMW-US)、戴爾 (DELL-US)、IBM(IBM-US) 和慧與科技 (HPE-US) 等供應商接觸，唯獨少了亞馬遜。

研調機構 Gartner 數據顯示，亞馬遜去年以 39% 的市占率，在全球雲端基礎設施市場排名第一，微軟以 21% 市占率位居第二。

與政府的業務關係一直是亞馬遜的優勢。該公司去年從美國國家安全局手中拿下價值 100 億美元的雲端大單，在美國、加拿大公部門訂單市占率高達 47%，遠勝微軟的 28%。

針對上述消息，亞馬遜發言人批評，遊說屬於一項自私的活動，最終可能迫使客戶採用劣質技術。

亞馬遜發言人說：「公部門客戶應能夠自由且靈活地從一個或多個供應商那裡取得安全、可靠且具成本效益的雲端服務和軟體，而非強制或不公平的軟體授權限制。」

雲端業務的成長對微軟來說非常重要，因其營收比重約佔一半。該公司周二公布 Azure 與其他雲端服務的銷售成長未達預期。相關人士透露，微軟對於向美國政府出售 Azure 雲端服務缺乏進展而感到沮喪，反觀亞馬遜網路服務 (AWS) 卻一再拿下大筆政府訂單。

微軟的遊說活動旨在呼籲美國政府在雲端服務上建立更多元化的網絡，即使用不只一家的雲端基礎設施。

甲骨文也表態支持微軟倡導的多雲戰略，該公司執行副總裁 Ken Glueck 表示：「我們全心全意支持他們 (微軟) 的努力，願意以任何可能的方式協助他們。」