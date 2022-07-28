〈紐約匯市〉鮑爾暗示可能放慢升息步調 美元重挫失守107

美國聯準會 (Fed) 連兩次開會升息 3 碼 (75 個基點)，符合市場預期，針對市場關注的 9 月升息幅度，Fed 主席鮑爾表示是否再次實施非常態的大幅升息將取決於經濟數據，這番談話令市場預期升息步調可能放緩，導致美元兌主要貨幣周三 (27 日) 下滑。

美元在決策出爐後立即攀高，但很快就因鮑爾偏鴿派的談話由紅翻黑，美股午盤大漲，美債殖利率走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.756% 至 106.310，是 7 月 19 日以來最重跌幅。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人押注 Fed 9 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率升高到 60.9%，高於周二的 50.7%，升息 3 碼的機率從 41.2% 降到 35.2%。

State Street 全球市場高級策略師 Marvin Loh 說：「這次聲明和他們過去幾次開會的說法一致... 現在已達中性利率水準，而 Fed 官員認為他們需要繼續升息到限制性水準。理論上，美元應該要因為這個鷹派的立場升值，但這一切已在意料之中，這個月大致已經反映在價格上。」

由於市場押注 Fed 將大幅升息，美元本月稍早曾漲至 109.29 的 20 年高點，但隨後由於數據顯示經濟有步入衰退的可能性，美元回軟。

然而，美國周三公布的數據減緩經濟衰退的疑慮，6 月貿易逆差大幅縮小、出口躍增，此外，6 月不計飛機的非國防資本財——代表企業支出計畫——增加 0.5%。美國周四將公布第 2 季國內生產毛額 (GDP)。

歐元收復前日大部分的失地，兌美元勁揚 0.97%，報 1.0212 美元，是兩周來最大升幅。儘管如此，俄羅斯進一步減少北溪一號天然氣供應，讓歐洲仍無法擺脫經濟衰退的擔憂。

摩根大通預測，能源危機、加上義大利政局動盪，將使歐元區在明年初陷入溫和衰退，並限制歐洲央行 (ECB) 的升息計畫。

日元升值 0.26% 至 136.58 日元兌 1 美元，英鎊上揚 1.25% 至 1.2175 美元。

加密貨幣方面，比特幣周三上漲 8.65% 至 22792.02 美元。

截至周四 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：