美國7月商品貿易逆差大幅縮小 庫存增加

由於出口激增，美國 6 月商品貿易逆差大幅收窄，可能有助平息人們對第 2 季經濟再次收縮的擔憂。

美國商務部周三 (27 日) 表示，商品貿易逆差縮減 5.6% 至 982 億美元。商品出口增加 44 億美元至 1815 億美元；商品進口下降 15 億美元至 2797 億美元。貿易逆差縮小對國內生產總值 (GDP) 的預期貢獻可能會抵消庫存帶來的預期拖累。

上季消費者支出的放緩被認為阻礙了企業保持與第 1 季相同的強勁庫存累積速度。

根據調查，經濟學家預計美國政府周四 (28 日) 發布的第 2 季 GDP 將顯示經濟以低於 0.5% 的年率反彈。第 1 季經濟以 1.6% 的速度收縮。幾乎沒有成長的經濟將加劇人們對衰退即將來臨的擔憂，尤其是在最近幾個月對利率敏感的房市和製造業表現出顯著降溫的情況下。

勞動市場也在失去動力，即使仍然相當緊張。首次申請失業救濟金達到 8 個月以來的最高水平。隨著聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策以抑制通膨，經濟活動正在放緩。預計 Fed 周三將再調升政策利率 75 個基點，使 3 月以來的升息幅度達到 225 個基點。

貿易已連續 7 季拖累 GDP 數字。

美國商務部周三還報告，6 月批發庫存增加 1.9%，而零售商庫存增加 2.0%。