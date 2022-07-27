〈台幣〉股匯不同調 量縮連2貶收29.933元

台北股匯市今 (27) 日成交量能依舊低迷，外資縮手觀望，靜待美國聯準會最新利率決策結果，避險情緒升溫帶動美元轉強，亞幣普遍走低，新台幣兌美元匯率終場貶值 1.9 分，收在 29.933 元，為連二貶，台北與元太外匯市場合計成交值 12.465 億美元。

新台幣兌美元近來陷入區間震盪格局，在央行持續緊盯下，仍守在 30 大關前，今天匯價最高來到 29.92 元、最低 29.947 元，變動不大，終場以 29.933 元作收，小貶 1.9 分，台北外匯市場成交金額 8.72 億美元，元太外匯市場成交金額 3.745 億美元。

美國 7 月消費者信心連續 3 個月下滑，新屋銷售降至 2 年多來最低水平，再度加劇經濟衰退疑慮。聯準會將於美東時間周三 (27 日) 公布利率會議結論，市場普遍預期將升息 3 碼，美元指數週二止跌回升，回到 107 附近。

觀察主要貨幣對美元匯率表現，根據央行統計，美元指數今天反彈 0.51%，韓元驟貶 0.78%，歐元貶值 0.43%，日元貶值 0.25%，新加坡幣貶 0.2%，人民幣與新台幣均貶 0.06%，亞幣全面走弱。

台股今天走勢震盪，盤中賣壓出籠，大盤一度摜破 10 日線，隨著晶圓雙雄等電子權值股回穩，台積電重返 500 元之上，加上航運股回神助攻，激勵加權指數甩尾翻紅，終場上漲 114 點，收在全場最高 14921 點。外資終止連 3 賣，轉為買超 61.59 億元。