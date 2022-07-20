〈房產〉5月預售案揭露量能持續萎縮 估景氣巔峰已過

房仲業者統計官方預售實價揭露件數資料，去年第四季景氣高峰時，每月預售揭露件數達 1.2 萬件，單月成交金額 1600 餘億元，不過今年上半年市場明顯降溫，4 月揭露件數跌破 8000 件，5 月也不到 6000 件，反應近月市場買氣受疫情影響出現降溫現象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德強調，過去一手市場資料不透明，無法確切得知市場交易狀況，不過房地合一 2.0 上路後，可以看到每個月預售變化，累積下來就可以判斷市場走勢，若由揭露件數來看，這波景氣最熱就是在去年的第四季，今年 329 檔期表現並不如去年第四季熱絡，後來市場就受到疫情擴散影響，預售揭露件數逐漸減少。

去年 7 月房地合一 2.0 上路後，預售成交資訊必須揭露，按規定預售屋成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約之日起 30 日內辦理申報登錄，而此次的統計是截至 7 月 11 日發佈、5 月 31 日以前交易且完成登錄揭露的預售屋資料，雖然 5 月資料可能尚未完整，但仍可發現 4 月後一手市場就有降溫的現象。

統計顯示，全台 2021 年的 9-12 月每月預售揭露件數都達 1.2 萬件以上，今年前 5 月件數都不到一萬件，5 月甚至還未超過 6000 件，六都前 5 月件數最多的是桃園市的 7695 件，反映當地市場交易相對穩定，其次則是新北市的 6766 件，台中市則有 6508 件，台南市 3184 件，最少的是台北市的 1631 件。

曾敬德表示，前 5 月的揭露狀況，還沒反應到台股修正最嚴峻的這一段崩跌走勢，加上後來升息與景氣轉差疑慮，接下來可以觀察揭露數據是否持續出現量縮現象。