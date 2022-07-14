通用汽車將在美國高速公路沿線Pilot旅客中心建造充電網絡

通用汽車 (GM-US) 將與 Pilot Co. 以及電動車 (EV) 充電網絡業者 EVgo 合作，建立一個全新的 EV 快速充電網絡。

Pilot Co. 是 Pilot Flying J 高速公路旅客服務中心的母公司。

3 家公司周四 (14 日) 表示，將在美國高速公路沿線 500 個地點安裝總共 2000 個快速充電椿，間隔約 50 英里。合作關係預計到 2023 年底將完成大部分充電椿安裝並運轉。

Pilot Co. 執行長柯納 (Shameek Konar) 發表聲明表示：「通用汽車和 Pilot Company 設計了該計畫，將私人投資與預期的政府撥款和公用事業計畫相結合，以協助減少電動車主的里程焦慮並顯著縮小長途電動車充電椿需求的差距。」

該交易預計將受惠於美國政府提供的補助，是通用汽車斥資 7.5 億美元建設一個開放式快速充電網絡的一部分，以配合該公司未來幾年在全球推出一系列全新的電動車。

這些充電椿將由 EVgo 安裝、操作和維護，其中包括能夠以高達 350 千瓦充電的高功率快速充電椿，以及可容納牽引拖車的電動車充電站。充電器將適用於所有兼容直流快速充電的電動車。

通用汽車和 EVgo 之前已宣布一項計畫，到 2025 年底在美國城市和郊區及其周邊地區再安裝 3250 個快速充電椿。通用汽車還與美國和加拿大的經銷商合作，在經銷商社區安裝多達 4 萬個充電椿。該公司表示，這是一項專注於「欠缺服務的農村和城市地區」的努力。

研究顯示，駕駛人對沿高速公路使用充電椿的擔憂是選擇電動車的一個限制因素。

通用汽車 CEO 巴拉 (Mary Barra) 在聲明中表示：「我們致力於實現全電動、零排放的未來，確保正確的充電基礎設施到位是難題的關鍵部分。」「憑藉遍布北美的旅客服務中心，Pilot Company 是接觸廣大電動車司機的理想合作夥伴。」