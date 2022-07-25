通用汽車發表線上免費平台 提供電動車基礎教育

通用汽車 (GM-US) 推出一種新工具，認為這將有助於填補電動車所有權的「電動車知識空白」，不僅適用於自家的汽車，也適用於其他汽車製造商。

通用汽車周一 (25 日) 推出免費線上平台「EV Live」，將對零排放汽車和卡車有疑問的電動車車主或消費者與能夠回答問題的專家聯繫起來。

通用汽車表示，這項計畫的目的是改善電動車所有權方面的教育。但如果有人有興趣購買或了解更多關於通用汽車電動車的訊息，平台上的專家也能夠引導他們獲得更多資訊。

通用汽車電動車生態系統副總裁哈薩尼 (Hoss Hassani) 在新聞稿中表示，「解決對電動車常見誤解將加速電動車的廣泛採用。我們提供需要可訪問、可信和引人入勝的資訊來源，以使消費者能夠採用電動車並欣賞它們的諸多好處。」

由於缺乏知識和對電動車的潛在誤解而導致的猶豫態度，被認為是電動車面臨的最大障礙之一；充電基礎設施和車輛通常偏高的價格也是因素之一。

通用汽車的新平台將在現場錄音室中與電動車和模擬充電場景一起迎來「電動車專家」。專家將透過語音或文字聊天回答問題，並將擁有雙向語音設備和單向即時視訊，因此消費者可以觀看專家示範充電連接等，並提出後續問題。

哈薩尼表示，專家們將回答任何一般性問題，例如如何為電動車充電，以及有關安全和電動車電池的更詳細答案。

通用汽車表示，EV Live 還將協助其經銷商、員工、車隊和商業客戶以及其他第三方為「全電動未來」做好準備。