通用汽車發表電動版雪佛蘭Blazer 起價4.5萬美元

通用汽車 (GM-US) 周一 (18 日) 發表新款電動雪佛蘭 Blazer，預計將與福特 (F-US) 的野馬 Mach-E ，和特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y 競爭。

通用汽車表示，預計 2024 年款 Blazer EV 將在明年夏天開始在經銷商展廳中亮相。入門級 Blazer 的起價約為 45000 美元，而「SS」性能版的起價為 66000 美元，可產生高達 557 馬力和 648 磅英尺扭力。

通用汽車估計，這款跨界車將能夠在不到 4 秒的時間內從靜止達到每小時 60 英里速度，與 Model Y Performance 和 Mach-E 大約 3.5 秒的速度相當。

Blazer EV 的特性和功能將依 4 種車型而有所不同。通用汽車預計其性能版的續航里程將在 247 英里到 320 英里之間。高層主員說，該公司還將提供 SS 版的警方專用車型。

新款 Blazer EV 將在通用汽車位於墨西哥 Ramos Arizpe 工廠生產，傳統版 Blazer 也在當地組裝。

雖然新 EV 與傳統的內燃機車型共享 Blazer 的名稱和工廠，但這些車輛在開發、性能和外觀上完全不同，這款電動車是根據通用汽車的新 Ultium 平台開發，可望成為該汽車製造商下一代電動車的基礎。

雪佛蘭副總裁貝爾 (Scott Bell) 在媒體活動中說：「它名叫 Blazer，擁有與 Blazer 相同的系列，但兩款車沒有任何共同處。」

Blazer EV 將能夠提供前輪驅動、後輪驅動或全輪驅動，具體取決於型號，與外觀一樣，該車的內部與其傳統車型不同，包括一個以駕駛人為中心的駕駛艙，配備 17.7 英寸中央觸控螢幕和 11 英寸駕駛資訊螢幕。

Blazer EV 預計將成為雪佛蘭的第 4 款電動車型，明年將進入展廳。該品牌目前銷售採用舊電池技術的 Bolt EV 和 Bolt EUV。電動 Silverado 的限量銷售則將自明年春天開始，雪佛蘭也預計推出一款電動 Equinox，通用汽車曾表示，起價約為 30000 美元。

內燃機版的傳統 2022 Blazer 起價在 35000 美元到 43000 美元之間。