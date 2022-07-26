Coinbase面臨SEC調查 涉加密貨幣上市問題

3 位知情人士透露，加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 正面臨美國監管機構調查，以了解該平台是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數位資產。

知情人士表示，自從 Coinbase 擴大了提供交易的加密貨幣數量以來，美國證券交易委員會 (SEC) 對 Coinbase 平台的審查有所增加。

作為美國最大的加密貨幣交易平台，Coinbase 讓美國人可以交易超過 150 種代幣。如果這些產品被視為證券，則該公司就需要在 SEC 註冊為交易所。Coinbase 曾多次與 SEC 就如何監管加密貨幣產業發生爭執，該公司上週也呼籲 SEC 提出更明確的規則。

SEC 主席 Gary Gensler 長期以來認為，加密貨幣都屬於監管機構的管轄範圍，提供這些加密貨幣的公司平台應該在 SEC 註冊。

然而，SEC 大多沒有具體說明哪些加密貨幣是屬於證券。平台運營商正避免推出被視為證券的加密貨幣資產，因為可能會觸發投資人保護規則，其中部分加密貨幣愛好者稱監管機構規則與加密貨幣資產並不兼容。

Coinbase 在先前宣布計劃裁員 18%。美銀研究分析師 Jason Kupferberg 表示，在加密貨幣環境艱困之際，裁員行動突顯 Coinbase 管理層仍保持靈活，且如果有必要，Coinbase 可以使用其他成本槓桿，如行銷。「在加密貨幣交易所過度擁擠的競爭環境中，我們繼續將 Coinbase 視為長期贏家。」

然而，其他分析師下調對 Coinbase 的估計。Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元。