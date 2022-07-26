傳美能源部擬提供通用合資企業25億美元貸款 助攻電池製造

傳美能源部擬提供通用合資企業25億美元貸款 助攻電池製造(圖片：AFP)
傳美能源部擬提供通用合資企業25億美元貸款 助攻電池製造(圖片：AFP)

路透周一（25 日）援引美國官員消息報導，美國能源部擬向通用汽車與 LG Energy Solution 的合資企業 Ultium Cells 提供 25 億美元貸款，以幫助融資建設新的鋰電池生產設施。

報導指出，這府這筆來自「先進科技車製造貸款計畫」（ Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program ）的貸款將在未來幾個月完成，協助 Ultium Cells 在俄亥俄州、田納西州與密西根州的電池設施。該計畫自 2010 年以來就沒有提供過新的貸款，且這將是能源部在車用電池方面提供的第一筆貸款。

能源部貸款項目辦公室主管 Jigar Shah 受訪時稱，美國不僅要有汽車製造能力，還需有車用電池製造能力，而此次貸款替國內的車用電池製造產業提供最新一筆的資金補充。

對此，Ultium 聲明除感謝能源部並期待與當局接下來的合作外，也表示電池廠將在美國創造約 5,000 多個高科技產業就業機會。

先前美國政府也透過該計畫向特斯拉 (TSLA-US)、福特汽車(F-US) 與日產汽車（Nissan）提供貸款。美國總統拜登曾設下到 2030 年美國汽車產量的 50% 為電動或充電式混合動力車的目標。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價上漲 0.36%，每股暫報 34.80 美元。

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