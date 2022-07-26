傳美能源部擬提供通用合資企業25億美元貸款 助攻電池製造

路透周一（25 日）援引美國官員消息報導，美國能源部擬向通用汽車與 LG Energy Solution 的合資企業 Ultium Cells 提供 25 億美元貸款，以幫助融資建設新的鋰電池生產設施。

報導指出，這府這筆來自「先進科技車製造貸款計畫」（ Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program ）的貸款將在未來幾個月完成，協助 Ultium Cells 在俄亥俄州、田納西州與密西根州的電池設施。該計畫自 2010 年以來就沒有提供過新的貸款，且這將是能源部在車用電池方面提供的第一筆貸款。

能源部貸款項目辦公室主管 Jigar Shah 受訪時稱，美國不僅要有汽車製造能力，還需有車用電池製造能力，而此次貸款替國內的車用電池製造產業提供最新一筆的資金補充。

對此，Ultium 聲明除感謝能源部並期待與當局接下來的合作外，也表示電池廠將在美國創造約 5,000 多個高科技產業就業機會。

先前美國政府也透過該計畫向特斯拉 (TSLA-US)、福特汽車(F-US) 與日產汽車（Nissan）提供貸款。美國總統拜登曾設下到 2030 年美國汽車產量的 50% 為電動或充電式混合動力車的目標。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價上漲 0.36%，每股暫報 34.80 美元。