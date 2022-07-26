為Fed升息預作準備 美債殖利率走跌

投資人為聯準會 (Fed) 的關鍵政策決定預做準備，美國國債殖利率周二 (26 日) 下跌。

美東時間清晨 6 點 15 分，指標 10 年期國債殖利率下跌 5.9 個基點至 2.761%，而 30 年期國債殖利率下跌 5.4 個基點至 2.996%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

本周大部分焦點將集中在 Fed 將於周二展開的為期 2 天政策會議。經濟學家普遍預計升息 75 個基點。

Fed 正試圖在經濟成長放緩的背景下抑制通膨，上周的商業活動和就業數據弱於預期就證明了這一點。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日 (24 日) 表示，即使跡象顯示美國經濟面臨衰退風險，但衰退並非無可避免。

本周華爾街將受到大量主要公司財報的帶動。周二包括可口可樂 (KO-US)、麥當勞 (MCD-US) 和通用汽車 (GM-US) 將在開盤前公布財報。Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 則是在收盤後公布財報。

在經濟數據方面，美東時間上午 9 點將公佈 Case-Shiller 房價指數的最新數據。消費者信心報告和新屋銷售數據將於美東時間上午 10 點發布。

周二沒有國債拍賣。