巴克萊：全球央行還需幾個月觀察通膨 別太早押注

近幾個月來，全球主要央行一直在收緊貨幣政策並提高利率，以遏制通膨失控。不過最近人們開始猜測，央行的鷹派表態已經接近高峰，升息速度很快就會緩和，巴克萊 (Barclays) 對此並不認同。

投資者對央行緊縮的恐懼，在美國 6 月 CPI 數據出爐後來到高峰，市場押注本周聯準會將升息 100 基點，以嚴打通膨。但在諸多官員發言後，市場很快轉向，基本上排除極端做法，這幫助上周起股市溫和反彈。

對此，巴克萊財富與投資公司資產配置主管 Jean-Paul Jaegers 認為，市場上的確有緊縮已近尾聲的想法，但觀察最近的經濟數據，這一判斷恐怕為時過早。

Jaegers 預測，央行可能需要幾個月的時間，才能對通膨軌跡感到滿意，從而將腳從緊縮貨幣政策的踏板上移開。

Jaegers 說：「我們確實看到，通膨實際上仍然相當頑固，而且在某些方面更加根深柢固。」

不過，他建議，對於金融市場而言，當這一轉變來臨時，確實帶來了機會。

Jaegers 表示，今年迄今為止，固定收益市場和信貸市場的縮水幅度相當大，因此，如果投資者認為某種程度上通膨已經下降，他們將會鬆一口氣。

Jaegers 也表達了對美國經濟衰退風險的擔憂，因為聯邦基金利率在今年年初為 0-0.25%，預計到本輪緊縮周期結束時將達到 3.5%，再加上非常強勁的美元及其他緊縮的金融狀況，均帶來風險。

因此，Jaegers 對相關資產變得更為謹慎，願意在投資組合中納入更多政府債券。

Jaegers 還認為，歐洲正面臨著多重外部衝擊，這些衝擊正在拖累經濟增長，最明顯的是烏克蘭戰爭和相關的能源供應問題，以及義大利重新出現的政治動盪。

他說：「我們真的認為歐洲正在走向衰退，歐洲央行可能會發現，面對經濟增長放緩，很難充分提高政策利率。」