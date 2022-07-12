聯準會鷹式升息 兆豐銀董座：兩因素讓央行跟進機率大

通膨壓力讓聯準會「升升不息」，市場預期 7 月再升 3 碼可能性極大，市場關注我央行是否會繼續升息，對此兆豐銀行張兆順今 (12) 日表示，在物價指數偏高、避免台美利差擴大的情況下，央行繼續升息的可能性很高。

張兆順今天出席兆豐銀行與統一獅聯名卡續約記者會，他在會後受訪談到升息議題時做上述回應。

首先是通膨壓力，張兆順指出，根據最新公布數據，台灣 6 月的消費者物價指數 (CPI) 年增率 3.59%；第二、美國今年以來已升息 6 碼，如果 7 月再升息 3 碼，屆時美國已升息 9 碼了，但台灣央行目前只升息 1.5 碼，台美利差有明顯差距。

張兆順表示，一旦台美利差持續擴大，美國利率攀升至 3% 以上，在國內存款利率不高、股票投報率不到 3% 的情況下，勢必引發資金回流美國市場，通常資金外流都會對股市造成衝擊效應，在通膨與資金外流雙重壓力下，研判央行繼續升息可能性高。

張兆順日前曾表示，美國在 2020 年 6 月降息 6 碼後，影響兆豐金 (2886-TW) 當年度利差多達 40 億元，但今年以來美國已升息 6 碼，後續還可能繼續升息，預估將持續挹注金控今年的利差表現。

另外，在獲利部分，兆豐金今年前 6 月稅後純益 79.56 億元，在公股金控中排名敬陪末座，對此張兆順坦言，「主要是產險太傷了」，兆豐產險因應防疫險，已分別在 5、6 月提列 36 億元、12 億元的理賠準備金，進而衝擊母公司金控獲利表現。

張兆順認為，今年大環境變數很多，包括證券、票券都不太好，但銀行獲利仍持續成長，換言之，如果沒有產險的虧損拖累，金控獲利會更好。

至於兆豐產險是否有增資需求，張兆順則說，產險原先預估國內確診率約 18%，但在變種病毒變數影響下，還需觀察疫情走勢，一旦確診率攀升至 20% 以上，很可能得啟動增資計畫。