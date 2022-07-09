凱投宏觀：聯準會升息路徑可能受大宗商品價跌影響

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家認為，大宗商品價格最近幾周大幅下滑，可能促使聯準會 (Fed) 改變激進的升息步伐。

市場普遍預期，Fed 本月稍晚可能再度升息 3 碼，目前多數 Fed 官員均表態支持，強勁的非農就業報告也強化升息 3 碼的觀點，卻為央行打擊通膨的行動帶來更大挑戰。

至於其他市場方面，WTI 原油日前跌破 100 美元關卡並墜入熊市，即使周五收在每桶 104.79 美元，衰退恐懼仍拖累 WTI 周線下跌 3.4%，部分人士將此歸咎於經濟衰退擔憂。

凱投宏觀美國經濟學家 Andrew Hunter 於報告指出，大宗商品價格暴跌的情況值得關切，對需求疲軟的擔憂在最近幾周拖累石油、農產品和工業金屬價格大幅走低，尤其能源價格下跌將對消費者產生最直接的影響，汽油價格已自 6 月中旬的高峰下跌 20%，天然氣價格也跌了三分之一。

一般來說，Fed 的利率決策和油價沒有直接關聯，因為作為各界關注的通膨指標，核心消費者物價指數 (core CPI) 的計算排除了波動性較高的能源和食品價格。

儘管如此，凱投宏觀表示，面對俄烏戰爭的同時，汽油價格走低仍有可能影響 Fed 的下一步行動。

其他商品部分，黃金期貨周五收高，但仍連續四周下跌，受美元和美債殖利率上升影響，9 月交割的銅期貨周線下跌 2.3% 至每磅 3.522 美元。

如 MarketWatch 先前所言，銅之所以被視為全球經濟晴雨表，是因為其應用相當廣泛，涉及建築、家電和電動車。隨著全球經濟放緩的擔憂加劇，銅價下跌可能代表經濟前景不佳。

美國將於下周三 (13 日) 公布最新 CPI 數據。凱投宏觀預期，美國 6 月物價將較前一月增長 1%，將整體通膨年增率推升至 8.7%。

Hunter 表示，6 月 CPI 報告將反映能源價格飆升，但能源價格走勢如今已出現反轉，再加上核心通膨稍微緩和，究竟 Fed 是否會在 7 月會議上升息 3 碼，目前還未成定局。