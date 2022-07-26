〈財報〉疫情需求降溫 羅技Q1調整後營益年減38% 再度下修全年財測

電腦周邊龍頭羅技 (LOGI-US) 周一 (25 日) 美股盤後公布 2023 會計年度第一季 (4-6 月) 財報，隨著疫情期間的設備需求減弱，Q1 調整後營業利益年減 38%，並宣布下修全年財測。

羅技第一季營收報 11.6 億美元，按固定匯率計算為年減 9%，Non-GAAP 營業利益報 1.46 億美元，年減 38%。

去年疫情期間，居家辦公熱潮帶動電腦週邊設備需求激增，使羅技營收年增 66%，營業利益也翻倍成長。

按固定匯率為基礎，羅技將 2023 會計年度全年營收下修至年減 4-8%，Non-GAAP 營業利益估降為 6.5-7.5 億美元，理由是總體經濟面臨挑戰。

這是羅技自上季之後，再度調降全年財測。該公司 5 月時公布第四季 (1-3 月) 財報，因俄烏戰爭影響，全年營收自原先預估的年增 4-6% 下修為年增 2-4%，營業利益也自 9-9.5 億美元，調整為 8.75-9.25 億美元。

羅技執行長 Bracken Darrell 表示，總經挑戰雖影響本季表現，但隨著混合辦公和重回辦公室的趨勢形成，他仍對視訊協作、鍵盤與滑鼠商品的持續成長感到振奮，並看好強大的創新引擎和長期成長趨勢的結合，為公司未來奠定良好基礎。

公布業績之際，羅技同意擴大為期三年的庫藏股授權規模，經董事會批准後，回購規模將自目前的 10 億美元增加到 15 億美元。截至目前，羅技已執行約 6.97 億美元的庫藏股。