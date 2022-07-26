美銀：油價明年維持100美元以上 除非經濟衰退加劇或俄烏戰爭終結

美國銀行分析師預估，油價將在明年維持在 100 美元以上，除非經濟衰退加劇或俄烏戰爭停火。

近期由於經濟衰退擔憂加劇，國際油價下跌，WTI 原油跌破 100 美元，布蘭特原油也已從 6 月的每桶 125 美元左右跌至近期的 101 美元左右。

不過，美銀分析師預估，2023 年油價將維持在 100 美元上方。但是，如果經濟衰退加劇，價格可能會跌破 100 美元的預測。

分析師說道，從歷史來看，全球經濟衰退期間 (1975 年、1982 年、1991 年、2008 年)，全球石油需求平均下跌 64 萬桶 / 天，在 1980-1981 年和 2009 年期間，下跌幅度更大。

分析師也表示，如果俄羅斯停止入侵烏克蘭或戰爭有所緩和，油價也可能會跌破 100 美元。「如果西方解除對俄羅斯石油的制裁，可能會向市場釋放多達 1 億桶石油。」

美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Michael Wirth 先前表示，，近期造成油價疲軟的部分原因，是高油價抑制需求。他也指出可能導致需求回升的幾個因素，包括中國在疫情後全面重新開放。此外，在西方國家對俄羅斯實行能源制裁後，全球能源市場正在重新排序。

另有分析師表示，經濟放緩可能會抑制油價飆升，但是供應緊張仍將超越需求減少的擔憂。針對將近 30 位經濟學家和分析師的調查顯示，市場預估 2022 年布蘭特原油價格平均為每桶 106.82 美元。