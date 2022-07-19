美智庫：對俄油設價格上限荒謬 恐推升油價至140美元

美國全球安全分析研究所 (IAGS) 認為，對俄羅斯石油設定價格上限是一個「荒謬的想法」，對美國等 G7 成員國的效果可能適得其反，並推升油價。

IAGS 聯席主任 Gal Luft 表示：「在我看來，這是一個荒謬的想法。這忽略石油是一種可替代大宗商品的事實。」

美國原先希望限制俄羅斯油價，以減少流入該國的資金，同時降低石油成本。Luft 把這個計畫比喻為去商店，然後要求賣家接受低於標價的價錢。但是，這不是石油市場的運作方式。Luft 指出，這是一個非常成熟的市場，不能強迫壓低價格。

他預測，可能發生的情況是，俄羅斯將限制產量，人為造成市場供應短缺。Luft 說道：「那些談論每桶 40 美元價格上限的國家，他們實際上將得到的是每桶 140 美元的高油價。」

俄羅斯副總理 Alexander Novak 曾警告，如果西方避開俄羅斯原油，國際油價可能漲至每桶 300 美元。他也表示，俄國正考慮禁止釉出口，以反制西方國家制裁。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 曾表示，歐盟將近三成的原油進口需求來自俄羅斯，以柴油來看，俄羅斯甚至占歐盟淨進口高達八成，代表若對俄實施進口禁令，歐盟必須從他處尋找大量替代來源，這將導致市場供應吃緊，並擴大石油輸出國家組織及產油盟國 (OPEC+) 的增產壓力。