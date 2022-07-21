美國夏季汽油價格可能已觸頂 未來均價可望見3字頭

分析師認為，汽油價格可能已達夏季高點，現在朝每加侖 4 美元以下走，但倘若出現颶風或其他會令油價飆升、抑制燃料供應的中斷事件，這樣的賭注就會打水漂了。

根據全美汽車協會 (AAA)，全美無鉛汽油均價自 6 月 14 日達到每加侖 5.01 美元高點後，一路穩定下滑，周三 (20 日) 已來到每加侖 4.467 美元。根據能源資訊署 (EIA) 的每周供應數據，駕駛減少汽油用量，供應緊繃情形正在改善。

OPIS 全球能源研究主管 Tom Kloza 指出，他探查三大連鎖加油站發現，過去 3 周他們的需求均較去年同期下降 5% 或 6%。

AAA 數據顯示，美國各地汽油價差很大，例如喬治亞州每加侖 3.98 美元，相較低價，而加州無鉛汽油約 5.84 美元。

分析師認為，雖然也可能有其他因素作用，但油價飆漲明顯打擊駕駛的用油需求。

Kloza 表示：「我認為這是疫情和持續的居家工作潮混合作用，且對經濟衰退的擔憂也抑制了油價。」但他警告，在多種因素影響下，今年稍晚汽油價格可能會飆升至 5 美元，例如其中一點，歐洲預計年底前擺脫俄羅斯石油，分析師認為這可能會讓原油和燃料價格面臨上行壓力。

Kloza 表示：「如果沒有意外發生、煉油廠故障或颶風方面的問題，那汽油價格應該會下降。然而，原油庫存較去年水準下降 1.52 億桶，這可能會讓原油價格飆漲，但也可能不會，我不認為這一點非常明確，但可能很多分析師這樣認為。」

自 1970 年代以來，消費者從未在貨物和服務價格大幅飆升的同時，又遭受能源價格上漲的打擊。6 月消費者物價指數 (CPI) 上升 9.1%，而能源通膨占該指數升幅近一半。

Again Capital 的合夥人 John Kilduff 表示，由於物價全面上漲，「非必需駕駛」的說法也浮現檯面。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (7/15 止) 汽油庫存增加 350 萬桶，達到 2.284 億桶，這係因汽油產品總供應量 (代表需求) 過去 4 周平均每日 870 萬桶，較去年同期下降 7.6%，且已連續 2 周需求下降，意味著並非因為假期 (美國獨立紀念日) 期間收集數據困難，而具有一定趨勢可信度。

Kilduff 表示，在新冠疫情爆發前，每年此時的需求約每日 950 萬桶或更多。

Gas Buddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 指出，過去 5 周中，汽油庫存有 4 周增加，這會推低代表紐約港汽油預期價格的 RBOB 汽油期貨價格。

周三下午 RBOB 期貨下跌 0.7%，交易價格約為每加侖 3.28 美元。

「我仍認為，8 月中旬之前全美汽油價格可能到 3.99 美元，但一些意外停工、優於預期的經濟數據和颶風等因素一定會讓這趨勢脫軌。」DeHaan 說。

DeHaan 認為，需求下降可能有點反常，或許是因為加油站推遲訂單以等待降價所致。

「我認為勞動節最終應該會成為夏季加油站最便宜的時點，我們可預期經濟數據出現一些什麼，但對大西洋或熱帶地區預計不會出現什麼，今年的外卡是颶風季，如果出現一些足以關閉石油和天然氣生產的颶風，我們可能會回到創紀錄的高價水準。這一點尚不清楚。」DeHaan 說。

摩根大通 5 月稍晚預測，夏季結束之前汽油價格可能攀升至每加侖 6.20 美元的高點。