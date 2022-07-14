雪佛龍CEO：油價短暫下跌 市場供應仍舊吃緊

由於市場對全球經濟衰退的擔憂加劇，油價已跌破每桶 100 美元，引發外界對原油需求的擔憂。不過，美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Michael Wirth 認為，近期油價下跌應該是短暫的，因為供應依舊緊張。

Wirth 表示，近期油價回落對經濟來說是件好事，但在市場供應仍吃緊的情形下，油價存在上行風險。

Wirth 也表示，近期造成油價疲軟的部分原因，是高油價抑制需求。他也指出可能導致需求回升的幾個因素，包括中國在疫情後全面重新開放。此外，在西方國家對俄羅斯實行能源制裁後，全球能源市場正在重新排序。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，價格下跌是不可避免的，因為在擔心遭制裁而讓俄羅斯石油流向亞洲新買家後，市場重新平衡，且高油價對需求和經濟造成的衝擊越來越明顯。

即便如此，他預計未來幾個月 WTI 價格仍不會跌破 90 美元，「除非利比亞、伊朗和 / 或委內瑞拉被證實供應強勁，這雖然有可能，但短期內價格下行壓力的可能性很小。」

有分析師表示，經濟放緩可能會抑制油價飆升，但是供應緊張仍將超越需求減少的擔憂。針對將近 30 位經濟學家和分析師的調查顯示，市場預估 2022 年布蘭特原油價格平均為每桶 106.82 美元。