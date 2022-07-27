〈能源盤後〉憂心經濟衰退 原油收低 俄切供應 天然氣飆漲至7周高點

因對經濟衰退的擔憂削弱需求預期，原油期貨價格周二 (26 日) 收低，而在俄羅斯表示將削減對歐洲的供應後，美國天然氣價格創 7 周以來最高收盤價。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.72 美元或 1.8%，收每桶 94.98 美元，盤中高點達 99 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 75 美分或 0.7%，收每桶 104.40 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 73 美分或 0.7%，收每桶 99.46 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.355 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 3.5839 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲近 3.1%，收每百萬 Btu 8.993 美元，為最前月契約自 6 月 7 日以來最高收盤價，盤中高點達 9.752 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3 %，收每百萬 Btu 8.825 美元，

市場推動力

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，石油市場繼續顯示出「重大的下行風險和對衰退的擔憂」

他在報告中指出，國際貨幣組織 (IMF) 最新全球經濟預測中，可明顯看出此情緒。與 4 月份的預測相比，IMF 最新全球 GDP 增長預期大幅下調。

與此同時，Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，最新的美國消費者信心指數佐證「悲觀的經濟數據趨勢」。美國經濟諮商會 (Conference Board) 周二表示，7 月費者信心指數自上月修正後的 98.4 降至 95.7。

Richey 表示，這些數據「明顯低於預期，這令人對經濟健康狀況和未來需求更加擔憂。」

他指出，供應方面的消息也是看跌石油的催化劑，即 9 月至 10 月期間，戰略石油儲備 (SPR) 額外釋出約莫 2000 萬桶石油。他補充，最近幾個月 SPR 的釋出計畫基本上都如期舉行。

Richey 表示，在美國聯準會 (Fed) 決定利率之前，股市中的避險資金流動「當然也無助於石油。」

Fed 預計周三宣布再調升基準利率 75 個基點。分析師表示，市場擔心，Fed 和其他國家央行激進的貨幣緊縮政策恐將經濟推向衰退，或引發急劇放緩。最近幾周這樣的擔憂情緒令原油價格承壓。

交易者仍在等待能源資訊署 (EIA) 周三將公布的上周美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (7/22 止) 美國原油庫存減少 80 萬桶，汽油庫存減少 110 萬桶，蒸餾油庫存減少 20 萬桶。

天然氣漲勢

據新聞報導，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示將削減輸送至德國的天然氣流量，其方法是將北溪一號管天然氣運輸量降至 20% 產能或每日 3300 萬立方英呎，約現行運輸量的一半。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「市場擔憂俄羅斯對歐洲的天然氣供應狀況，該情緒連帶影響石油價格，因為若對歐洲的天然氣供應受迫，也可能增加對石油和其他相關燃料的需求，例如柴油。」

「隨著市場對歐洲天然氣供應的擔憂加劇，許多人現在擔憂俄羅斯完全切斷供應的可能性，從而自天然氣轉向石油、柴油和其他相關燃料，這樣的動態可能進一步推漲油價。」他說。

根據道瓊市場數據援引 FactSet 的數據顯示，近月天然氣期貨本月上漲近 66%，可望創下有史以來最大單月漲幅，今日近月期貨盤中高點 9.752 美元也是自 2008 年 7 月以來最高盤中價格。

