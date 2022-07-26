〈能源盤後〉美元跌、美股漲 供應仍緊繃 原油波動上漲 仍未突破100美元關卡

由於供應面引起市場擔憂情緒、美元下跌和美股早盤走強，支撐原油上升，但因本周美國聯準會 (Fed) 將決定利率，部分市場擔憂 Fed 過度積極升息恐削弱燃料需求，原油期貨交易價格周一 (25 日) 波動上漲。

但因市場對需求的看法不一，WTI 原油和 Brent 原油交易最活躍的契約仍低於或接近每桶 100 美元的關鍵水準。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2 美元或 2.1%，收每桶 96.70 美元。

WTI 原油上周收低近 3%，跌至每桶 90.58 美元，讓過去 3 周跌幅擴大至近 13%，觸及 2 月 25 日以來最低點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.81 美元或 1.8%，收每桶 100.19 美元，擴大上周 2.2% 跌幅，此前 Brent 原油已連續 5 周走跌，跌幅約達 17%，觸及 95.42 美元，同樣接近 5 個月低點。

市場推動力

瑞銀石油分析師 Giovanni Staunovo 表示，美元小幅走軟和美股上漲支撐石油。但美股早盤走強後，午後交易走低，係因本周 Fed 會議前夕與幾家成長型公司財報公布在即，投資者態度謹慎。

本周 Fed 即將第 4 度升息，波動性成為原油和多數風險資產的一場博弈。FOMC 周三公布利率決議後，交易者也將試圖自央行主席鮑爾 (Jerome Powell) 的新聞發布會上解讀經濟資訊。

市場壓倒性共識 (近 80%) 認為，7 月將再次升息 75 個基點，如同前月，若然，本月底利率將上升至 2.25 至 2.50% 的範圍間。

今年餘下尚有 3 次利率決議，Fed 官員示意，年底之前利率可能達 3.5% 甚至 4% 的高端。

但若 Fed 升息對經濟的影響太大，貨幣市場交易員也預計 2023 年可能會因為經濟衰退而迎來降息。

線上交易平台 OANDA 的分析師 Craig Erlam 表示：「經濟衰退是原油價格的主要下行風險，這正是原油價格在短期內保持在 100 美元以下的原因。」

BOK Financial 交易高級副總裁 Dennis Kissler 表示：「美歐經濟正在放緩，Fed 本周將再升息，交易者仍非常謹慎。」

美國第一季 GDP 萎縮 1.6%，技術上來說，若第二季也出現萎縮，便可稱為衰退。美國第二季 GDP 將於周四公布，亦即 Fed 利率決定後次日。

Erlam 補充表示：「Fed 加速收緊政策，且本周美國令人失望的企業財報可能引發石油市場進一步疲軟，但我對下行風險的規模持懷疑態度，因為即使經濟衰退的可能性上升，石油市場的緊繃程度也不容忽視。」

利比亞國家石油公司 (NOC) 表示，目標兩週內將產量從 86 萬桶 / 日左右恢復到 120 萬桶 / 日。

但分析師預計，由於周末利比亞政治敵對派別間發生衝突，顯見政局依舊緊張，恐令其原油產量保持波動。

同時，ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「市場預期俄羅斯石油供應未來幾個月恐小幅走低，給予價格支撐力。」因為市場普遍預期，西方國家對俄羅斯石油實施價格上限的做法，可能對油價產生與預期相反的影響，從而支撐油價。

俄羅斯央行長 Elvira Nabiullina 表示，俄羅斯不會向對其石油實行價格上限的國家供應石油。