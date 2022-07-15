汽油需求降至1年低點 RBC：別怪高油價 WFH才是罪魁禍首

加拿大皇家銀行資本市場周四 (14 日) 表示，需求下降並非因為高油價，大眾在家工作 (WFH) 才是令汽油整體需求低迷的原因。

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，全美平均汽油價格為每加侖 4.605 美元，高於一年前的 3.147 美元。與此同時，美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，美國石油產品供應量 (可作為需求的代表) 平均每日 1870 萬桶，為 2021 年 6 月以來最低水準。

加拿大皇家銀行全球能源策略師 Michael Tran 認為，需求遭破壞不能歸咎於高油價，反而因應疫情出現的混合式勞動環境才是主因。

Tran 認為，當前的消費模式是結構性而非暫時性，在混合勞動與遠端工作時代，大約 4% 到 6% 的汽油需求幾乎被永久摧毀。

他在其最新報告援引 EIA 數據並加以數學分析，新冠疫情大流行時期，汽油需求的 5 年均值約 928 萬桶 / 日，其中 260 萬桶或 28% 通常歸因於美國人上下班通勤的需求。然而，今年迄今美國汽油需求已較疫情前的均值水準下降 5.3%，Tran 認為這 5 個百分點的大差距來自遠端工作。使用該數據，「我們可得出此結論，與通勤相關的汽油需求損失 19.1%。」

考慮到通勤需求的巨大流失，Tran 認為，需求下降根本不能歸咎今年的高油價，但儘管需求低，油價仍會上升，因為美國原油庫存處於低水位。

根據 EIA 周三公布的數據，近期庫存上升至約莫 4.271 億桶，但仍比同期 5 年均值減少 5%。該數據不含戰略石油儲備 (SPR) 的庫存數量。