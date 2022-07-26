〈美股盤後〉市場靜待重磅科技股財報、Fed決策 三大指數僅那指收黑

市場本周迎來繁忙的一周，重磅科技股財報、聯準會 (Fed) 利率決策以及美國第二季 GDP 數據將接連登場，美股周一 (25 日) 漲跌互現，道指、標普小幅收高，那指在蘋果、Alphabet 等科技巨頭公布財報前夕走低。

上周股市反彈後，交易員態度更加謹慎，標普 500 在盤中波動率和成交量均創今年最低的情況下小幅走高。今年稍早遁入熊市後，標普 500 指數試圖捲土重來，目前較今年迄今低點下跌 9%。

本周登場的 Fed 7 月利率會議備受全球關注。近來房市疲軟、初領失業金人數小幅上升加上科技公司相繼放慢招聘步伐，反映經濟已感受到升息所帶來的壓力，但繼 6 月升息 3 碼後，Fed 料將再次批准升息 3 碼，並暗示繼續採取升息手段。

近三分之一的標普 500 指數成分股財報也將於本周揭曉，包含蘋果、Alphabet 和微軟。投資人密切關注企業 Q2 業績表現，以及對未來的營運展望和獲利預估。

公布財報前夕，科技股對大盤形成壓力，Meta Platforms(META-US) 下跌 1.55%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.05%，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均小幅收低。

受美元低迷走勢提振，國際油價周一走高，能源股成為表現最好的板塊。Marathon Oil(MRO-US) 和 APA Corp(APA-US) 雙雙收高逾 6%，西方石油 (OXY-US) 收漲 5.5%，雪佛龍 (CVX-US) 領漲道瓊，收漲近 3%。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數迄今逾 5.7 億例，死亡突破 638 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

周一 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊中，除了非必須消費、科技和通訊類股之外，其餘均收紅。(圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.74%；Meta Platforms(META-US) 跌 1.55%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.05%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。

道瓊成分股漲跌互現。雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.98%；旅行家集團 (TRV-US) 漲 2.28%；開拓重工 (CAT-US) 漲 1.79%；聯合健康 (UNH-US) 漲 1.55%；麥當勞 (MCD-US) 跌 1.42%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.84%。

費半成分股僅三檔成分股收紅。Wolfspeed(WOLF-US) 漲 1.26%；ASML(ASML-US) 漲 0.88%；博通 (AVGO-US) 漲 0.12%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.10%；高通 (QCOM-US) 跌 0.29%；德儀 (TXN-US) 跌 0.43%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 0.58%；AMD(AMD-US) 跌 0.64%；應材 (AMAT-US) 跌 0.66%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.70%；美光 (MU-US) 跌 1.86%；Marvell Technology(MRVL-US) 跌 2.52%。

台股 ADR 以聯電表現最疲軟。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.02%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.18%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.97%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.78%。

企業新聞

沃爾瑪 (WMT-US) 周一盤後下修 Q2 和 2023 會計年度獲利展望，因通膨導致消費者在必需品上的支出增加，從而擠壓在服飾、電子等產品上的支出。沃爾瑪周一收跌 0.14%，消息拖累盤後股價重摔近 10%。

沃爾瑪調降獲利展望的消息連帶拖累其他零售商，Target(TGT-US) 盤後挫逾 5%，亞馬遜和梅西百貨 (M-US) 均跌近 4%，Costco(COST-US) 跌逾 3%。

蘋果周一收跌 0.74%。該公司罕見宣布在中國推出促銷活動，活動日期為 7 月 31 日至 8 月 1 日，趁著新一代產品推出前為 iPhone 13、12 與 SE 系列機型以及 AirPods、Apple Watch 等提供優惠折扣。

英特爾 (INTC-US) 收盤微跌 0.1%，該公司宣布和聯發科 (2454-TW) 建立策略合作夥伴關係，為後者提供晶圓代工服務。

受強勁的汽車和 IoT 終端需求支撐，車用半導體大廠恩智浦周一盤後公布優於預期的 Q2 財報，且 Q3 營收展望佳，但盤後股價仍跌近 2%。

經濟數據

美國 7 月達拉斯 Fed 製造業指數報 - 22.6，預期 - 12.5，前值 - 17.7

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「投資人可能認為周四的 GDP 報告將反映 Q2 經濟下滑，這是經濟衰退的非官方訊號。Fed 預計在本周宣布升息 3 碼，同時也有可能為進一步升息提供更溫和基調。」

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 說：「本周是投資人對企業信心展現的成敗時刻，美國經濟已感受到反覆升息帶來的壓力。交易員料從本次決議中找尋更多線索，了解經濟放緩反映在企業財報上的程度。」

Fed 公布利率決議之際，美國也將公布第二季 GDP，投資人對 Fed 能否在避免經濟衰退的情況下控制通膨感到懷疑。彭博 MLIV Pulse 調查顯示，在 1343 名受訪者當中，超過六成認為這種機率很低或為零。

彭博首席美國經濟學家 Anna Wong 表示，截至周三的庫存和耐用品訂單有助於釐清經濟衰退是否到來，她預期這兩項指標將對美國經濟構成壓力。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 態度則較樂觀，他認為熊市最糟糕的時期已經過去。他說：「真正的問題在於財報季，然而，目前爲止財報季進展順利，沒有真正衝擊股市，而且股市反而表現良好。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主