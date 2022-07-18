應對新冠病毒不斷變異 主要藥廠尋求開發「通用」疫苗

隨著新冠病毒快速變異，疫苗的保護效力正在減弱。主要藥廠如今除了研究專門針對 Omicron 的疫苗之外，也尋求開發「通用」疫苗，以克服此不利情況。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 近日宣布一項針對通用 COVID-19 候選疫苗的新臨床試驗，將在 2022 年下半年開始測試、研發通用型新冠疫苗。

喬治亞大學免疫學疫苗中心 (Center for Vaccines and Immunology) 助理教授 Jarrod Mousa 表示，通用疫苗有機會預防未來的變種病毒。

然而，這種疫苗的「普遍性」究竟有多大，仍有待商榷。

堪薩斯大學衛生系統感染控制和預防 (IPAC) 項目的傳染病和醫學主任 Dana Hawkinson 指出，很難說新疫苗會不會更好，這完全取決於採取的標準，像是現在的 mRNA 疫苗在防範住院及死亡率上非常出色，但決定新一代疫苗成功與否的標準，應在於能夠持久的提供保護，並能有效誘導對新的或未知的變種產生免疫反應。

除此之外，醫學界還希望研發「泛冠狀病毒」疫苗，以期對所有冠狀病毒形成免疫，其中還包括對 2002 年出現的 SARS、和 2012 年出現的 MERS 產生抗體。這兩種病毒均造成了數百人死亡。

一旦成功，除了可能結束當前的新冠疫情，它甚至有可能及早將下一次疫情扼殺。

拉貢研究所 (Ragon Institute of MGH, MIT, and Harvard) 主任、麻薩諸塞州病原體應對協會負責人之一 Bruce Walker 表示，無論這種疫苗會是什麼形式，開發這樣一款疫苗都是值得去努力的目標。拉貢研究所致力於根除各類疾病。

但它可能永遠都只是一個目標而已。

Walker 說：「我認為我們要有開發一款泛冠狀病毒疫苗的雄心，但這將是一項艱難的任務。因為我們還不清楚如何開發。」

專家還認為，即使通用疫苗成功研發，但這樣一款疫苗可能依舊無法避免病毒傳播，就像一般流感疫苗。

Johns Hopkins 大學醫學系數據完整性與分析醫學副主任 Stuart Ray 表示，泛冠狀病毒疫苗概念可能過於美好，不可能實現，但他還是希望有這樣一款疫苗「在防護力和持久性方面達成最佳平衡」。