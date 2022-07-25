〈美股早盤〉Fed會議即將召開 美股漲跌互現 拉開超級財報周序幕

聯準會（Fed）本周即將召開會議之際，市場預估 Fed 將進一步升息，同時美股準備迎接超級財報周，在美元走強與通膨飆升的背景下，大型科技公司將陸續公布財報，市場情緒謹慎，美股周一（25 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌 0.01%，費城半導體指數跌逾 1%。

最近幾周，由於投資者擔心聯準會（Fed）進一步升息、通膨率繼續上升和經濟成長放緩，紛紛回購在 2022 年大幅下跌的市場，股市隨後出現反彈。

美國公債殖利率走高，美元下滑，國際油價也收復早些時候的失地。本周的焦點將集中在 Fed 為期兩天的貨幣政策會議上，分析師普遍預估 Fed 將升息 3 碼（75 個基點），升息 4 碼（100 個基點）的可能性約為 9%。此外，市場也預估歐洲央行也將繼續大幅升息。

Fed 本周公布政策決定之際，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US) 等公司的業績將出爐，將有助釐清股市長達一個月反彈的前景。股價已經反映出很多壞消息，納斯達克 100 指數今年以來下跌了 24%。

歐洲方面，德國商業信心惡化至疫情最初幾個月以來的最糟，大眾越來越擔心創紀錄的通膨和俄羅斯有限的能源供應將使歐洲最大經濟體陷入衰退。

其他消息方面，小麥價格走揚，因為大宗商品市場評估俄羅斯對黑海港口「敖德薩」的導彈襲擊，可能讓烏克蘭剛剛達成的解除黑海穀物出口封鎖的協議面臨考驗。

個股方面，猴痘概念股 Chimerix(CMRX-US)、SIGA Technologies(SIGA-US)、Tonix Pharmaceuticals(TNXP-US) 早盤全面飆漲，Chimerix 與 SIGA 漲逾 15%、Tonix 漲逾 7%。此前世界衛生組織（WHO）將猴痘疫情列為最高級警報「國際關注突發公共衛生事件」。

截至台北時間周一（25 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤上漲 1.77%，至每股 62.67 美元

隨財報繼開跑，中國電商京東將在 8 月公布第二季業績，摩根士丹利報告指出，預估京東在第三季的營收成長速度會較 6 月更高，而京東第三季財測可能成為股價催化劑。

報告還指出，京東在今年「618」促銷活動期間保持具韌性的毛利及收入成長，趨勢並持續至今，相信可增強投資者信心。 摩根士丹利預估京東第三季營收成長將達 11% 至 13%，料帶動股價升最多 10%，同時給予該股「增持」平等，目標價訂為每股 80 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.71%，至每股 810.95 美元

美國電動車製造商特斯拉今提交給美國證券交易委員會（SEC）的 10-Q 文件顯示，今年上半年提列 1.7 億美元的比特幣減值損失，原因是比特幣帳面價值發生變化，但在此期間，特斯拉從比特幣銷售中獲得 6,400 萬美元的收入。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 2.25%，至每股 22.77 美元

Uber 為避免背負刑事責任，上周終於承認掩蓋了 2016 年的 5,700 萬用戶數據遭駭客洩露事件，不過早在 2018 年就以 1.48 億美元與美國各州檢察官達成和解，而今日再與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成不起訴和解，對外承認並未按照正常流程立即通知遭受網路攻擊，同時也同意配合處理前 Uber 安全長 Joe Sullivan 起訴事宜。

今日關鍵經濟數據：

美國達拉斯 7 月 Fed 製造業指數報 - 22.6，預期 - 22，前值 - 17.7

美國芝加哥 6 月 Fed 全國活動指數報 - 0.19，前值 - 0.19

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理公司美國股票資深策略師 Nadia Lovell 表示，在有證據顯示經濟數據接近觸底或 Fed 轉為更溫和立場前，本輪熊市不會結束。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，未來幾個月大眾對全球經濟前景越來越悲觀的看法可能會持續下去，因為對通膨上升、利率上升以及俄國在歐洲天然氣的擔憂持續打壓市場情緒。

渣打銀行策略師 Eric robertson 說，隨著對衰退的擔憂不斷累積，各國央行仍致力以犧牲經濟成長為代價對抗通膨，風險資產有可能進一步下跌。

巴克萊（Barclays）分析師 Emmanuel Cau 日前在報告中指出，股市已成功上演一場月內反彈，並爬過擔憂之牆。本輪反彈由周期性股票和成長型股票引領，並得益於較長期殖利率回穩，這反過來緩解股票本益比的壓力。Cau 補充說：「這證明市場的焦點已從通膨擔憂轉向成長擔憂，有一種壞消息正再次變成好消息的感覺。」