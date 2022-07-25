哈雷機車上季獲利恐受5月間停產衝擊

分析師表示，哈雷戴維森公司 (HOG-US) 從 5 月 19 日開始為期 2 周的暫停生產，加劇了這家摩托車製造商的積壓訂單，也增加了製造商修改其全年展望的可能性。

預計該公司將在 7 月 28 日公布業績時報告獲利下降，原因是摩托車銷售收入下降。

由於第三方零件供應商的監管規定問題，該公司摩托車的組裝和發貨僅限於威斯康辛州和賓州的兩家製造廠。停產延後了這家總部位於密爾沃基的公司補充庫存的時間表。但哈雷沒有透露具體細節。

原材料成本飆升和全球半導體短缺已經削減了哈雷的毛利率，但對其摩托車的需求仍然強勁。

根據 Refinitiv 的數據，分析師預計這家最具代表的摩托車製造商第 2 季獲利將減少 1 億 6435 萬美元，低於一年前的 1 億 8054 萬美元。

Edgewater Research 資深分析師霍德森 (Chris Hodson) 表示，該公司預計 2022 年其摩托車部門收入將同比增加 5% 至 10%，但在停產後能否維持這個數字將會是一個挑戰。

他說，「它們可能有能力在未來 12 個月內彌補這一點，但在本財年彌補這一點，特別是考慮到生產計畫的季節性，可能會有點困難。」

該公司公布第 1 季財報時，摩托車出貨量相對持平。分析師已經考慮到在製造暫停後受到的負面影響。Morningstar 資深股票分析師卡茲 (Jaime Katz) 表示，自上次經濟衰退以來，機車的出貨量一直處於低迷狀態。

他說，「2008 年的出貨量超過 30 萬輛，而 2009 年則達到 22.3 萬輛。之後就一路萎縮。」

針對分析師預測第 2 季獲利下降，哈雷沒有發表評論。