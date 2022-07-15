無視科技業裁員潮 亞馬遜將在英國新增4000全職員工

無視科技業的裁員浪潮，亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (15 日) 宣布，將於 2022 年在英國創造 4000 多個永久性工作崗位。

這些角色將包括軟體開發、產品管理和工程方面的工作職能，以及履約中心、分揀中心和外送中心的營運職責。

這些新增員工將配置在英國許多地區，包括英格蘭北部的 Wakefield 和 Knowsley，該公司正在當地新設兩個亞馬遜物流中心。

該公司表示，此次招聘將使亞馬遜在英國的永久員工人數超過 75000 人。

亞馬遜英國地區經理伯姆佛利 (John Boumphrey) 在新聞稿中表示，「我們將繼續在英國各地對人才進行投資。」「人們加入我們不僅僅是因為各種各樣的職位、豐厚的薪酬和福利，還因為我們提供的職業發展機會。」

該公司在英國的招聘熱潮與科技業的其他角落形成鮮明對比。在通膨和利率同步上升情況下，科技業最近正在應對命運的逆轉。

微軟 (MSFT-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Robinhood (HOOD-US) 等大型公司已經削減了不同數量的工作崗位，並提出其他削減成本的措施，以應對經濟成長放緩的預期。

在居家限制促進電商銷售之後，在疫情期間，亞馬遜的招聘人數激增。然而，該公司財務長歐薩夫斯基 (Brian Olsavsky) 在最近一次財報電話會議上表示，由於疫情期間的招聘熱潮，該公司「人手過剩」。

亞馬遜過去曾因其對待勞工的方式而備受批評。例如，送貨司機和倉儲員工抱怨工作條件差，並且對公司的職場安全提出質疑。

亞馬遜表示，它正在努力改善這種情況，並投資數十億美元用於全新安全措施和技術。