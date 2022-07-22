美國經濟衰退聲不斷 財經名嘴列三種衰退程度投資清單

經濟衰退議題熱度不減，《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (21 日) 針對 3 種不同衰退程度，個別列出首選股票清單。

「有輕度、中度和重度的衰退，我們能完全躲過經濟衰退嗎？機會永遠都在，但投資者不該眼巴巴等著。」他說。

本周投資者湧入科技股，押注市場觸底因而推動本周反彈，周四主要股指均上漲。

Cramer 概述三種可能的經濟衰退程度以及他最喜歡股票清單，但稱投資者的投資組合不應指押注單一結果。「對每種可能性，你都得來一點。」

輕微衰退

Cramer 認為，經濟可能僅輕微衰退，因為銀行產業近期公布的財報表現強勁，大眾在疫情期間存錢，且就業市場依舊強勁。

「企業獲利仍將下滑，但許多股票會因為市場預期更嚴重的衰退而價格已跌下來，由於已經大幅下跌，所以在這個水準的表現會相當好。」

Cramer 對此種經濟前景建議的股票清單：

適度衰退

Cramer 表示，倘若華爾街開始預期經濟適度衰退，投資者將須更謹慎、節省的投資。

「你可以買收益更高的股票，因為利率將開始下行，從而減少債券市場的競爭。但你必須只買能可實現其數據的高收益股。」

Cramer 對此種經濟前景建議的股票清單：

Pioneer Natural Resources (PXD-US)

Coterra Energy (CTRA-US)

Dollar Tree (DLTR-US)

Dollar General (DG-US)

嚴重衰退

在嚴重衰退的情況下，「你必須買一些終極防禦股，任何與廣告、科技和工業有關的東西都會讓你心痛。」Cramer 說。

Cramer 對此種經濟前景建議的股票清單：