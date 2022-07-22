〈財報〉刷卡支出仍然強勁 美國運通調升全年營收預期

美國運通公司 (AXP-US) 周五 (22 日) 調升其全年營收預測，因為消費者並未受到幾十年來的高通膨和經濟衰退威脅的影響，仍在旅遊和娛樂方面大筆花錢。

美國運通刷卡支出在第 2 季升至創紀錄水平，與本月稍早美國大型銀行在財報中指出的用戶韌性相呼應。

這家信用卡巨頭因而將其全年營收成長預期從之前的 18% 至 20% 提高到 23% 至 25%。其股價在周五盤前交易中上漲 5%。

家族辦公室 Running Point Capital Advisors 投資長舒爾曼 (Michael Ashley Schulman) 表示，「即使美國社會經濟環境似乎充滿了對經濟衰退的擔憂，但過去 18 個月消費者支出繼續呈上升趨勢。」

他說，「基於多種原因，這種支出增加部分可能要歸咎於通貨膨脹。由於價格上漲快於工資上漲，因此對於一個家庭來說，現在購買一些大型耐久財可能是合理的，而不是等到這些物品漲得比工資還凶。」

美國運通表示，其業務最大宗的商品和服務支出在截至 6 月 30 日當季保持強勁，而千禧世代和 Z 世代卡友支出在調整後成長了 48%。

然而，這家總部位於紐約的公司增提了 4.1 億美元的信貸損失準備金，與一年前釋出 6.06 億美元形成鮮明對比。

由於美國運通在獎勵和津貼上花費巨資以吸引客戶，因此支出也飆升近三分之一，達到 104 億美元。

淨利從一年前的 22.8 億美元或每股 2.8 美元降至 19.6 億美元或每股 2.57 美元。