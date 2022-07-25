美銀：若要看見新一輪牛市 需具備這三項因素

美國銀行 (BofA) 認為，由於市場信心極度低迷，美股的確有望出現反彈，但若是要看見新一輪的牛市，需要有三項重要的催化因素。

美銀投資策略長 Michael Hartnett 表示，通膨觸頂、利率觸頂以及美聯準會 (Fed) 在 2023 年前貨幣政策立場轉向，是促使美股開啟新一輪多頭必要的催化劑。

但是，他認為，若是沒有出現嚴重的經濟衰退，或是大規模信貸事件，Fed 不太可能暫緩升息甚至降息。

從市場信心方面來看，Hartnett 認為股市投資者應該現在買進 (buy now)，因為市場如此悲觀並且反向做多卻沒賺錢的情形，只有雷曼兄弟事件時出現過。

這種低迷的情緒可以從美國銀行的牛熊指標 (Bull & Bear Indicator) 中看出，該指標數週以來一直停留在應該反向做多的 0.0。Hartnett 指出，市場如今已經反應了大部分的壞消息，市場信心處於谷底。

但是，Hartnett 也表示，由於巨大的經濟風險仍然存在，信心低迷並不代表投資人可能放心重返股市。經濟目前仍面臨通膨高漲、利率上升以及經濟衰退等風險。

此外，雖然投資者信心低迷，每個人都是看跌，但卻沒有人賣出。Hartnett 指出，自 2021 年初以來，每流入市場 100 美元，只有 3 美元的資金流出。出於上述多項原因，該行認為，當標準普爾 500 指數升至 4,200 點時，投資者應減碼以降低風險。