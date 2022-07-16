美國7月密大消費者信心回升 通膨預期下滑

美國密西根大學周五（15 日）公布的初步調查顯示，消費者信心自上月的歷史低點反彈，且消費者對長期通膨的預期也有所回落，讓市場對聯準會（Fed）激進升息的預期大幅下滑，美股盤中漲幅擴大。

美國 7 月密西根大學消費者信心指數初值報 51.1，高於預期的 50，6 月終值為 50。其他指數方面，現況指數初值報 57.1，創 2021 年 4 月來最大單月漲幅，預期為 53.7，前值 53.8；預期指數初值報 47.3，較上月小幅回落，預期 47，前值 47.5。

美國 7 月密大消費者信心指數初值從歷史新低反彈。(圖片：ZeroHedge)

市場備受關注的通膨預期方面，7 月 1 年通膨預期終值 5.2%，低於預期的 5.3%，前值為 5.3%，今年初該預期一度達到 5.4%，創下 1981 年以來新高。5 年通膨預期初值報 2.8%，創 12 個月新低，預期 3%，前值 3.1%。

消費者對長期通膨預期有所下滑。(圖片：ZeroHedge)

過去約一年內，5 年通膨預期處在 2.9%-3.1% 的窄幅波動區間，而 6 月初值一度打破該區間，達到 3.3%，創下 2008 年以來新高，引起市場關注，認為是長期通膨預期鬆動的表現，而最新的 5 年通膨預期大幅下滑至 2.8%，大大緩解通膨可能失控的擔憂。

在本周美國 6 月消費者物價指數（CPI）再刷 40 年來新高後，市場對 Fed 在月底升息 4 碼（100 個基點）的預期飆升。

然而在最新的密大消費者信心指數公布、再加上日前兩為 Fed 鷹派官員替升息 4 碼的預期降溫後，市場對 Fed 在 7 月升息 4 碼的預期暴跌，推動美股盤中走高。

另外報告還顯示，有 26% 的消費者預估未來 5 到 10 年物價將保持不變或下調，高於一年前的 11%，不過消費者們對通膨的不確定性持續增加。

另外受訪者對個人財務狀況的評估也持續惡化，達到 2011 年以來新低，約有一半以上的受訪者將生活水準降低歸咎於通膨，這是自 2008 年金融危機以來最嚴重的一次。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示，消費者們對於物價之於其人財物有害的影響有一致的認同。

消費者信心影響未來幾個月的經濟成長，悲觀的消費者情緒會抑制支出水準，進而影響經濟復甦，樂觀的消費者情緒則有助於未來經濟。

市場反應

美股早盤受 6 月零售銷售表現強勁、花旗財報的優異表現助攻下開高，隨後在紐約 7 月 Fed 製造業指數、7 月密大消費者信心指數紛紛告捷的情況下，盤中漲幅逐漸擴大。

截稿前，道瓊工業指數上漲 617.07 點或 2.01%，暫報 31,247.24 點；那斯達克綜合指數上漲 164.79 點或 1.46%，暫報 11,415.97 點；標普 500 指數漲 66.64 點或 1.76%，暫報 3,857.02 點；費城半導體指數上漲 39.27 或 1.49%，暫報 2,666.18 點。

美國 10 年期公債殖利率持續走低，報 2.919%，美元指數續跌至 107.835，黃金跌幅收斂至 0.07%，暫報盎司 1,704.60 美元。