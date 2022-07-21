專家呼籲美股投資人保持謹慎 小心牛市陷阱

近期美股出現反彈，重燃投資者對股市可持續上漲的希望，但是，專家呼籲投資人應維持謹慎，小心美股牛市陷阱。

摩根大通資產管理公司仍認為企業盈利存在下行風險，並可能導致股市承壓，美國世紀投資公司 (American Century) 也仍在等待美國經濟前景進一步明朗，尤其是確認核心通膨已觸頂。

美國世紀投資公司多元資產策略投資長 Richard Weiss 表示，現在買入股票是一種冒險賭注，股市往往會提前 6 到 12 個月進行預測，但目前甚至無法知道經濟放緩會有多嚴重或持續多長時間。

摩根大通資產管理公司多元資產解決方案投資專家 Jin Yuejue 認為，投資者人必須為長期的低於歷史平均值 (sub-trend) 的成長做好準備。她的團隊在所有投資組合中也都將採取防禦姿態。

Yuejue 表示：「我們現在的看法實際上是繼續對市場保持謹慎。我們減持股票，認為未來 6 到 12 個月的企業利潤率和營收存在下行風險。」

大摩首席美國股票策略師 Mike Wilson 先前也認為，美股賣壓尚未結束，企業近期面臨越來越大的通膨和利率上升壓力，儘管股價反彈持續，熊市也不會因此終結。

他也建議投資人在股票反彈時也要保持防禦模式，在經濟以確認衰退或衰退風險消失之前別太樂觀，應維持防守態勢。