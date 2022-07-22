〈財報〉推特上季業績未達標 部分歸咎於馬斯克收購案不確定性

推特 (Twitter)(TWTR-US) 周五 (22 日) 公布第 2 季業績，獲利、營收和用戶成長全部都低於分析師預期。

推特股價在周五盤前交易下跌了 2%。

以下是財報關鍵數字：

●調整後每股虧損 8 美分，Refinitiv 分析師預期為獲利 14 美分

●營收 11.8 億美元，低於預期的 13.2 億美元

●可貨幣化的每日活躍用戶 (mDAU) 2.378 億，未達 Refinitiv 預期的 2.3808 億

推特表示，上季營收同比下滑 1% 至 11.8 億美元，低於分析師預期的 13.2 億美元。該公司將營收下降部分原因歸咎於與更全面具有挑戰性的宏觀經濟環境相關的廣告業利空，以及「與馬斯克 (Elon Musk) 即將收購推特有關的不確定性」。

考慮到馬斯克即將進行的收購案，推特表示不會提供第 3 季的前景預期。它也沒有與分析師召開電話會議來討論財報結果。

推特表示，與此次收購相關的成本在第 2 季約為 3300 萬美元。

推特目前正與馬斯克就他提出的 440 億美元收購該公司展開法律戰。特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克試圖退出交易，聲稱推特短報了平台上垃圾郵件和欺詐帳戶的數量，並且未能提供他要求的有關虛假帳戶的資料。本月稍早，推特起訴馬斯克和他的一些同事，指控這位億萬富翁「拒絕履行對推特及其股東的義務，只因他簽署的交易不再符合他的個人利益」。

德拉瓦州衡平法院周二 (19 日) 裁定支持將於 10 月進行的為期 5 天的加速審判，推特目前暫居上風。