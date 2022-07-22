外資估聯發科恐降全年財測 5G晶片價格可望持穩

外資今 (22) 日出具報告指出，由於中國智慧型手機需求持續疲軟，聯發科 (2454-TW) 第三季營收恐季減 1 成以上，也可能調降全年財測，不過，受惠整體定價環境相對穩定、取得 Apple Watch 訂單，外資認為，聯發科股價有機會從谷底逐步反彈，因此評等維持優於大盤，目標價也維持 880 元。

外資指出，儘管中國工信部公布的 6 月智慧型手機出貨量較去年同期轉正成長，但全年出貨量恐年減 10-15%，且由於 618 節日銷售疲軟，供應鏈下半年面臨庫存去化壓力，因此預期聯發科第三季營收季減 8-12%，毛利率 48-50%，略低於市場共識。

外資更預期，聯發科將在下周法說會，調降全年營收年增 20% 的目標，估約年增 16%，達 5733 億元。

針對 5G 晶片價格，外資也重申，儘管受需求疲軟影響，聯發科與高通 (QCOM-US) 仍可保持健康的價格，根據供應鏈調查，高通正取消 2023 年新款輕旗艦 SoC 的價格折扣，有利整體產業定價。

尤其聯發科與高通都在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 投片，加上台積電因考量化學藥品和材料成本增加，將在 2023 年再度調漲價格，也有助聯發科 2023 年的 5G 晶片價格維持穩定，對現階段都是壞消息的聯發科來說，有較正面的幫助。

至於 Apple Watch 一事，外資認為，聯發科的確有可能拿下蘋果 (AAPL-US) 的數據晶片 (Modem) 訂單，主因為 Apple Watch 如果僅需要 4G 訊號幫助省電，聯發科 4G 數據晶片已相當成熟，對蘋果來說也可能是更好的選擇。

外資也補充，聯發科股價距離先前高點已修正 40%，且聯發科平價的 5G SoC 是扮演 5G 終端市場成長的關鍵要角，股價明顯被低估。