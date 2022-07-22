〈焦點股〉生技展暖場 東生華領軍新藥股攻高

台股今 (22) 日萬五關前遇壓，電子、金融普遍熄火，由於亞洲生技展將於下周登場，市場資金積極轉進生技類股，其中，東生華 (8432-TW) 受到專利訴訟連二勝的激勵，股價強勢亮燈漲停，新藥股人氣暢旺，益得 (6461-TW) 也攻上漲停板，其他如藥華藥 (6446-TW)、美時 (1795-TW)、保瑞 (6472-TW) 等，漲勢也不俗。

東生華製藥的新複方新藥 Cretrol 專利訴訟案，二審判決出爐，結果為原判決廢棄，由東生華取得勝訴，此為 Cretrol 專利訴訟案對原廠的第二勝，市場認為，將有助國內藥業發展，遏止外商濫用專利連結制度。東生華今天股價應聲攻上漲停，達 43.6 元，收復所有均線，創近三個月新高。

益得今天同步亮燈漲停，達 29.25 元，站上所有均線；藥華藥連日反彈，一度漲近 4%，最高來到 524 元；其他新藥股如美時、保瑞、北極星藥業 - KY、太景 * - KY、智擎、浩鼎、基亞、逸達等，均獲得買盤青睞。

益得 MDI 吸入劑藥物 SYN011 用於治療急性氣喘疾病，已獲美國 FDA 核准 Bio-IND 三期人體臨床藥物藥效學試驗執行，依時程推估，若順利於 2023 年第一季向 FDA 申請藥證。智擎胰臟癌新藥安能得第二適應證－細胞肺癌二線用藥全球臨床三期試驗，預計本季解盲，目標明年拿到藥證。

亞洲生技保健大展 7 月 28 日將在台北南港展覽館二館盛大展出，不受疫情影響，現場有超過 250 家廠商、700 個攤位，展出項目涵蓋原料成品、代工經銷、包材容器、檢測服務、儀器設備、加盟培訓、品牌展售。

法人指出，去年醫療照護與生技領域交易情形較前兩年更加活躍，尤其在持續創新的生技產業，併購動作頻頻，進而帶動市場對生技股的關注度，在旺季效應加持下，台廠下半年營運可期。