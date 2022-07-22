漢磊6月純益年增3.8倍續創高 Q2獲利可望寫新猷

漢磊 (3707-TW) 今 (22) 日公告 6 月自結，稅後純益 9200 萬元，年增 3.8 倍，每股純益 0.28 元，再加上先前 4-5 月自結，第二季稅後純益達 2.26 億元，每股純益 0.68 元，可望寫下新猷。

漢磊 6 月營收 7.64 億元，稅後純益 9200 萬元，年增 383%，每股純益 0.28 元；累計 5-6 月營收 15.15 億元，年增 29%，稅後純益 1.53 億元，年增 349%，每股純益 0.46 元；若加上先前公告的 4-5 月自結，第二季營收 22.52 億元，稅後純益 2.26 億元，年增 451%，獲利持續上升，每股純益 0.68 元。

展望後市，中國解封可帶動電動車、太陽能、快充等需求增溫，化合物半導體需求持續暢旺，漢磊可望受惠，其中，漢磊審慎樂觀看待下半年，估可望優於上半年，部分產品漲價會在下半年顯現，平均銷售價格看增。

漢磊表示，汽車、綠能及節能需求持續升高，帶動化合物元件需求加溫，將針對成長性市場布局，目前 6 吋 SiC 產線也量產，並持續擴大產能中。漢磊透露，今年目標 SiC 產能提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。