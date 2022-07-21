〈焦點股〉聯發科強漲站上700元 IC設計股百花齊放

近來市場傳出，聯發科 (2454-TW) 首度取得蘋果手錶數據機晶片訂單，今 (21) 日買盤持續湧入，聯發科大漲逾半根停板，站回 700 元大關，創 1 個月來新高，IC 設計族群各擁題材，也成為多頭指標，智原 (3035-TW)、新唐 (4919-TW)、威盛 (2388-TW) 等均亮燈漲停。

近日有媒體報導指出，聯發科接獲蘋果下一代 Apple Watch 有關的 modem 晶片訂單，預計明年下半年出貨，估 1 年可挹注聯發科營收約新台幣 45 億元，雖然消息遭到聯發科否認，強調「沒有此事」，但仍引發市場聯想。

聯發科股價於 7 月初落底，一度失守 600 元關卡，自國安基金宣布進場護盤後，隨即展開反彈，今天在資金大舉湧入下，盤中最高來到 712 元，勁揚 6.11%，為 6 月下旬以來新高，累計 1 周以來股價已反彈約 1 成。聯發科將在 7 月 29 日召開法說會。

矽智財 (IP) 廠商智原盤中攻上漲停板，達 179 元，交投相當踴躍，午盤成交量能已超過 5.3 萬張。智原第 2 季營收 33.65 億元，季增 4.92%，創歷史新高，法說會將於 7 月 26 日登場，屆時將釋出下半年展望，此外，半導體景氣、通膨、升息等題材也是法人關注焦點。

IC 設計族群今天仍為買盤焦點，新唐受惠車用 MCU 需求強勁，持續獲法人青睞，股價強勢衝上漲停板，達 129.5 元，收復月線，此外，威盛、類比科、研通同登漲停，其他包括瑞昱、聯詠、凌陽、創惟、驊訊、晶豪科等相關 IC 設計股，漲勢都相當凌厲。