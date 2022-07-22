愈來愈多買不起高價房的美國人 正遷往歐洲居住

由於生活成本上升、房價上漲、美元飆升和國內政治仇恨等原因，愈來愈多美國人正在遷往歐洲，義大利、葡萄牙、西班牙、希臘和法國是最受歡迎的目的地。

蘇富比國際地產 (Sotheby’s International Realty) 表示，與去年同期相比，今年第 2 季申請移居希臘的美國人增加了 40%。萊坊房地產專家 Jack Harris 表示，美國人希望移居法國和義大利的需求，是至少 3 年以來最高。

傳統上想移居歐洲的美國人，以退休人員及富人為主，但如今由於相對便宜的住房以及遠端工作更為普遍，有更多較為年輕，覺得自己負擔不起美國高價房屋的人，考慮到歐洲大陸居住。

美國一些城市的犯罪率不斷上升，也促使美國人尋求在大西洋彼岸更安靜的生活方式，歐元 20 多年來首次跌至與美元持平，也助長這一趨勢。

40 歲的亞特蘭大人 Stephanie Synclair 表示，如果美國房市沒有那麼瘋狂，她永遠不會考慮在義大利買房，她打算遠端工作，並享受當地的美酒佳餚。

根據房地產平台 Zillow 和 Idealista 數據，截至 6 月 30 日，亞特蘭大的房屋平均價格達到 404575 美元，比去年上漲 19%，而西西里島巴勒莫地區 800 平方英尺的房產，平均價格僅為 86560 歐元。

雖然移居他國仍有很多麻煩，例如簽證及稅收問題。不過義大利在今年開始，為外國人提供遠端工作者簽證，Synclair 就申請了這一簽證。政府還在 2019 年推出了一項計畫，提供農村地區 1 歐元房屋，出售給願意支付裝修費用，並促進當地經濟的外國買家。

為了吸引外國買家，葡萄牙和西班牙都提供了所謂的「黃金簽證」計畫，分別給予至少 35 萬歐元和 50 萬歐元的初始投資授予居留權，讓自美國移民變得更為容易。