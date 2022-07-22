黑石集團募集創紀錄的房產基金 總額度超過500億美元

美國私募股權巨頭黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 正在籌集新房產基金，預估將創下同類基金最大金額紀錄，無視市場波動和擁擠的籌資環境。

黑石集團本周三 (20 日) 在監管文件中表示，它已經完成其主力房產基金最新版本 Blackstone Real Estate Partners X 的總計 241 億美元的募集。

知情人士透露，黑石承諾自有資本約 3 億美元，並已向投資人額外分配了 59 億美元，這將使該基金在最終募集完成時達到 303 億美元。他們說，該公司在短短 3 個月內籌集了這筆資金，預計將成為史上最大規模傳統私募股權工具。黑石集團之前的紀錄是在 2019 年籌集 260 億美元收購基金。

新的房產基金將比其前身、即 2019 年籌集的 205 億美元資金池大上 50%。加上專門針對亞洲和歐洲房產的基金，黑石集團將擁有超過 500 億美元的資金池來進行機會主義投資，這類投標往往是風險較高的交易，具有較高回報的潛力。

這可能使該公司能夠把握公共市場低迷導致的估值下降，並促使一些上市公司尋求新的現金來源。黑石集團以往一些表現最佳的交易，比如 2014 年收購拉斯維加斯的 Cosmopolitan 賭場和酒店，以及 2016 年收購生命科學建築所有者 BioMed Realty Trust Inc.，都是在市場動盪時期達成的。

如果市場動盪持續且估值進一步下跌，這種策略可能會適得其反。因為利率上升和通膨壓力會增加房地產投資的風險。

今年市場上湧現大量私募股權基金，即使在股市下跌和交易枯竭之後，許多私募股權基金仍試圖籌集巨額資金。對新資金的需求激增，使退休基金和慈善基金等機構的投資團隊不堪重負。

黑石新基金的規模和籌集資金的速度顯示，機構投資人仍然渴望參與由記錄良好的知名經理人提供的工具。雖然超過 200 億美元的收購基金的數目一直在增加，但能與黑石集團相提並論的房地產大型基金仍然相對較少。

與整個公司一樣，黑石總值 2980 億美元的房地產業務採用主題投資戰略，目標是瞄準成長超過通貨膨脹率的經濟領域。包括 4 個關鍵領域：用於電商的倉庫；生命科學辦公大樓；出租房屋；以及與旅遊和休閒相關的產業。