全球經濟放緩陰影罩頂 亞洲製造業前景黯淡

對全球經濟放緩的擔憂情緒，正在為亞洲復甦前景蒙上陰影，日本、澳洲周五 (22 日) 公布製造業活動增長顯著放緩，使決策官員面臨更大壓力，因為他們必須在支持經濟的同時，收緊貨幣政策，以對抗通膨。

日本公布最新採購經理人指數 (PMI) 調查，7 月製造業活動創下 10 個月來最慢增速，另一項調查顯示，澳洲 7 月製造業活動也顯著放緩，PMI 自前一月的 56.2 降至 55.7。

調查指出，受衝擊的製造商正在被供應限制、原物料成本上升和全球需求放緩干擾，這些因素均被日本央行列為經濟復甦的主要風險。

凱投宏觀 (Capital Economics) 日本經濟學家 Marcel Thieliant 說，7 月 PMI 顯示隨著需求減弱，日本製造業活動正在放緩，新一波疫情也開始衝擊服務業。雖然日本 PMI 沒有像其他已開發國家一樣下滑，但也沒有浮現顯著改善跡象。

除了日本和澳洲外，英國、德國、歐元區和美國 PMI 也將在台北時間周五 (22 日) 稍晚公布。

因俄烏戰爭帶動通膨飆升，全球央行被迫收緊貨幣政策，為了壓制通膨，甚至不惜犧牲經濟，通膨帶來的經濟痛苦，周四 (21 日) 讓歐洲央行 (ECB) 睽違 11 年首度升息，反映出決策者對於通膨失控的擔憂已大於經濟放緩。

與此同時，聯準會 (Fed) 的激進升息計畫引發市場對美國經濟衰退的焦慮情緒，許多亞洲央行也爭先恐後收緊貨幣政策，以抑制通膨並防止貨幣過度貶值，中國、日本為例外，兩國始終維持寬鬆貨幣政策。

中國第二季經濟增長因封控措施拖累而急劇放緩，受全球第二大經濟體增長疲軟，加上央行激進收緊政策的影響，亞洲開發銀行 (ADB) 周四下調今、明兩年對亞洲開發中經濟體的 GDP 成長預期。