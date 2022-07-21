ADB下修亞洲開發中經濟體成長預期 中國今年砍至4%、台灣維持3.8%

亞洲開發銀行 (ADB) 周四 (21 日) 下修今、明兩年亞洲開發中國家的增長預測，並將中國國內生產毛額 ( GDP) 預估值調降至 4%，凸顯俄烏戰爭、貨幣政策緊縮以及中國封控為區域經濟前景帶來陰影。

根據亞銀公布的「亞洲發展前景」報告，2022 年亞洲開發中國家 GDP 成長預估值自先前的 5.2% 下修至 4.6%，2023 年預估值自 5.3% 微幅下修至 5.2%。

亞銀並將今年中國 GDP 增長預估原先的 5% 調降至 4%，明年維持在 4.8%。台灣部分，今、明年則都維持在 4 月所估的 3.8% 和 3%。

按地區來看，亞銀對包含中國、香港、台灣和南韓的東亞 GDP 預期，自 4.7% 下修至 3.8%，受斯里蘭卡經濟危機、印度高通膨以及央行收緊政策打擊，今年南亞 GDP 預期自 7% 下修至 6%，2023 年自 7.4% 下修至 7.1%。

今年東南亞地區 GDP 預期自 4.9% 略微上調至 5%，部分經濟體在取消防疫限制後，國內需求因此受惠。

亞銀表示，亞洲經濟風險升溫多半和外部因素有關，像是聯準會 (Fed) 在內等主要央行收緊貨幣政策以及俄烏戰爭引發的後果。

亞銀並說，中國新一輪封控措施與經濟放緩，也可能對供應鏈帶來持續性影響，進而阻礙亞洲開發中經濟體的增長勢頭，甚至帶來下行風險。

新冠疫情、封控措施與房市危機等一連串因素，為中國經濟前景蒙上陰影，中國先前公布 Q2 GDP 增長率大幅放緩至 0.4%，許多經濟學家預料，中國經濟今年恐難以達成官方設定的 5.5% 成長目標。

在全球多數地區通膨飆升之下，亞銀也上修亞洲地區今明兩年的通膨預期，今年自 3.7% 上調至 4.2%，明年自 3.1% 上調至 3.5%，但該行認為，相較於全球其他地區，亞洲通膨壓力比較低。