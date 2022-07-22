糧食危機有解？土耳其、聯合國官員：俄烏將簽署穀物出口協議

土耳其和聯合國官員表示，俄羅斯和烏克蘭計劃在周五 (22 日) 簽署協議，重新開放黑海港口並恢復烏克蘭穀物出口，因俄烏衝突加劇的全球糧食危機有望獲得緩解。

一名聯合國官員表示，聯合國秘書長古特瑞斯 (António Guterres) 於周四 (21 日) 晚間抵達伊斯坦堡，且相關人士已達成協議，但也警告在正式簽署協議之前，仍有可能產生變數。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 本周赴伊朗，與伊朗總統萊希 (Ebrahim Raisi)、土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 舉行三方峰會，就敘利亞衝突、烏克蘭穀物出口等議題進行討論，土俄領袖均對本次會面抱持積極態度。

土耳其外交部長卡夫索格魯 (Mevlut Cavusoglu) 周四也透過推文表示：「明天在伊斯坦堡，我們將與聯合國秘書長、烏克蘭和俄羅斯代表團一同邁出解決糧食危機的第一步。」

一旦達成協議，約 1800 萬噸的小麥、玉米和其他因俄烏戰爭而遭到限制出口的商品將就此解困，從而緩解日益加劇的糧食危機和糧價飆漲情況。

針對上述消息，烏克蘭外交部證實，周五將繼續談判進程且有可能簽署協議。

然而，俄羅斯並沒有針對周五簽署協議的計畫發表任何評論，西方國家官員也對俄烏能否達成協議仍抱持懷疑態度，因為直到最近幾天，雙方在排雷和安全保障等問題上還存有重大分歧，他們並沒有說明這些分歧最後是如何化解的。

一位美國官員表示，若雙方政府最終達成協議，執法將會是一大關鍵，專家則稱，考量到後續仍可能面臨攻擊威脅，貨輪營運商、保險公司和船員可能不會願意處理來自敖德薩或其他戰區的港口貨物。

上述官員還說，雙方不僅在如何排雷的問題上意見分岐，為了防止俄羅斯偷襲，烏克蘭近幾周甚至還在港口附近增設地雷。