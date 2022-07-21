〈陸港盤後〉「拜習會」可能不提關稅 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周四（21 日）收盤走低，滬指再次失守 3,300 點關卡，原因是美國總統拜登表示，有望 10 天內與中國國家主席習近平通話，但知情美國官員透露，「拜習會」可能不會提及關稅。

證券時報報導，滬指周四跌 0.99% 至 3,272 點，深成指跌 0.94% 至 12,455.19 點，創業板指跌 0.5% 至 2,751.41 點。兩市成交額合計人民幣 1.0182 兆元，「北向資金」淨流出 27.51 億元。

煤炭、電力、保險、銀行、軍工、釀酒、食品飲料、券商等類股齊跌，半導體股逆勢走高。

香港恒生指數收盤跌 1.51%，恒生科技指數漲 0.12%。

拜登在周三說：「我認為將在未來 10 天內和習主席對話。我預計如此。」拜登上任已四度和習近平通話或舉行視訊對話，最近一次是 3 月 18 日。

彭博報導，一位美國政府官員淡化關稅在通話中扮演的角色，聲稱通話將涉及一系列雙邊、地區及全球問題，但與關稅事宜無關。

白宮國家安全委員會發言人在拜登發言後表示，目前沒有可宣布或確認的通話消息。

在過去幾個月白宮經濟團隊會議上，官員一直在爭論取消關稅是否有助於壓制通膨，還是會讓拜登更易受共和黨和勞工組織攻擊。知情官員透露，政府擔心全面降低關稅，不會對消費者產生明顯正面影響。

與此同時，中國周三新增 826 例感染者，周二為 935 例。深圳部分地區再度實施封控措施，上海疫情也持續蔓延，引發民眾擔憂政府再度祭出封鎖令。

上海周三新增 17 例感染者，政府要求民眾 8 月底前每周至少做一次核酸檢測，若七天內無篩檢紀錄，「隨申碼」會被賦黃碼。