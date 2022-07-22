比亞迪挺進豐田老家 正式進軍日本市場

新能源車銷量連續第四個月破 10 萬輛後，比亞迪 (002594-CN) 槓上汽車大廠豐田，宣布進軍日本市場，定明年在日本推出三種車款，並向全體股東配發人民幣（下同）逾 3 億元現金股利。

證券時報報導，比亞迪日本分公司周四（21 日）在東京召開品牌發布會，宣布正式進入日本車市，並預定明年在日本發售「元 PLUS」、「海豚」、「海豹」等車款。

比亞迪董事長王傳福表示，在日本消費者的支持和期待下，帶著新能源車來到日本，而比亞迪和日本擁有共同綠色夢想，這讓比亞迪與日本廣大消費者沒有距離。

日本坐擁豐田、本田等享譽全球的汽車巨頭，民眾對本土品牌有著強烈自信，統計數據顯示，本土品牌在日本市場的市占率超過 90%，日本也因此被稱為「進口禁地」。那麽，比亞迪選擇啃下這塊「硬骨頭」，底氣何在？

首先，比亞迪在日本早有品牌基礎。1999 年，比亞迪以二次充電電池為起點，開始服務日本客戶。此後，比亞迪在日本展開純電動大巴、新純電動叉車、能源儲能系統等業務。資料顯示，目前比亞迪電動大巴在日本的市占率已達 70%。

其次，在電動化進程方面，日本傾向於發展混動、氫燃料電池車，在純電動車領域的步調較慢，這給比亞迪帶來差異化競爭優勢的機遇。明年比亞迪在日本發售的三款車型，均為純電動車。

再次，比亞迪憑借供應鏈一體化優勢，已在新能源車產業站穩腳跟，連續幾個月銷量突破 10 萬輛的佳績，也充分展現產品競爭力，這讓其有信心與日本品牌一較高下。

數據顯示，今年 3 月至 6 月，比亞迪月銷量分別為 10.49 萬、10.6 萬、11.49 萬、13.4 萬，上半年累計銷量已達 64.64 萬輛，其中新能源車占 64.14 萬輛。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔說：「相較於日系車，比亞迪在純電動汽車領域經驗更為豐富，優勢明顯；而日本離中國較近，從中國進口零部件的成本較低，後續維修保養、售後服務的成本也會隨之降低，個人較為看好比亞迪進軍日本市場。」

比亞迪同日發布 2021 年度權益分派公告，將在 7 月 29 日向全體股東配發股利，每 10 股派發現金紅利 1.05 元，總額為 3.06 億元，占全年淨利的比率為 10%。