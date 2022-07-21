〈美股早盤〉歐洲央行升息 特斯拉領漲那指 四大指數漲跌不一

美國電動車製造商特斯拉上季財報獲利優於市場預期，早盤漲近 5%，帶動那斯達克指數開盤走高，此外歐洲央行宣布 11 年來首次升息，幅度超乎先前預期，市場投資人仍聚焦接下來的企業財報，美股主要指數周四（21 日）開盤漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

歐洲央行今日啟動 11 年來首次升息，且超乎預期升息兩碼（50 個基點），試圖控制火熱通的通膨，終結長達 8 年的負利率決策。消息公布後歐元短線走高，但隨後轉跌抹去先前漲幅。

數據顯示，歐洲央行存款機制利率從 - 0.50% 升至 0%，主要再融資利率從 0% 升至 0.50%，邊際借貸利率從 0.25% 升至 0.75%。另外，歐洲央行也推出反金融分化工具 Transmission Protection Instrument（TPI），避免成員國息差大幅走闊對負債最重的國家造成嚴重打擊。此外，歐洲央行的疫情緊急購債計畫（PEPP）的資產購買步伐將至少持續到 2024 年底。

摩根士丹利跨資產策略師 Andrew Sheets 表示，如果歐洲央行的新工具成功替債台高築的國家創造公平競爭環境，且俄羅斯維持天然氣出口，那麼歐洲市場的前景將「非常非常好」。若情況反之，歐洲市場將受到經濟成長與主權風險方面的打擊。

風險情緒依然脆弱，投資人正在辯論在今年俄烏衝突、中國經濟成長放緩與美國經濟衰退前景引發拋售之後，股市是否已經觸底。與此同時，俄國恢復北溪一號（Nord Stream 1）向歐洲出口天然氣，在一定程度上緩解歐洲在冬季來臨前競相儲存燃料的緊張局面。

數據方面，美國上周初領失業金人數再度攀升至 25.1 萬人，高於市場預期的 24 萬，與此同時，美國 7 月費城 Fed 製造業指數暴跌至 - 12.3，市場原先預期將從前值 - 3.3 升至 - 2.5。兩項數據表現都呼應近期科技公司放緩人才招聘所反映出的衰退風險。

個股方面，Snap(SNAP-US) 將於周四盤後公布最新一季財報，先前該公司發出警訊預告，由於經濟狀況不斷惡化，預料季度營收將低公司預期。

截至台北時間周四（21 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤上漲 0.63%，至每股 12.81 美元

福特汽車周四宣布全球範圍內一系列車用電池及相關原物料供應合作新進展，將透過新增磷酸鐵鋰電池方案和鎖定相關原物料供應，達到 60GWh 電池年產能，確保其在 2023 年 60 萬輛電動車的年產能目標。

福特表示，明年起，北美市場的 Mustang Mach-E 將增加磷酸鐵鋰電池版本，2024 年起北美市場的 F-150Lightning 純電皮卡也將配備磷酸鐵鋰電池版本，均由寧德時代 (300750-CN) 提供。

美鋁 (AA-US) 早盤上漲 2%，至每股 45.96 美元

全球第三大氧化鋁生產商美國鋁業（Alcoa）周三盤後公布的第二季財報表現出色，並稱上半年業績「強勁」，盤後股價受激勵上漲逾 6%。美鋁財報顯示，第二季營收從去年的 28 億美元成長至 36 億美元，優於 FactSet 調查分析師預估的 35 億美元，經調整後每股獲利報 2.67 美元，再度打敗分析師預期的 2.31 美元。同時美鋁也宣布 5 億美元的股票回購計畫。

展望未來，美鋁預估今年鋁材出貨量將維持先前預期的 250 萬至 260 萬噸之間，而今年氧化鋁產量則下調 60 萬噸，出貨量介在 1,360 萬至 1,380 萬噸之間。此外，由於大西洋鋁土礦市場持續中斷，以及 2022 年上半年煉油廠需求下滑，鋁土礦出貨量也有所下降，降至 4,400 萬公噸至 4,500 萬公噸之間，較先前預測變化 200 萬公噸。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.78%，至每股 778 美元

隨著上海廠停工負面效應浮現，特斯拉周三盤後公布第二季獲利為兩年多以來首見的季度萎縮，但仍優於市場預期，該公司並重申 50% 的長期年均交車成長展望不變。財報顯示，特斯拉營收報 169.3 億美元，年增 42%，季減 10%，低於市場預期的 171 億美元，每股獲利報 2.27 美元，年增 57%，季減 30%，優於市場預期 1.81 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 25.1 萬，預期 24 萬，前值 24.4 萬

美國上周續領失業金人數報 138.4 萬，預期 134 萬，前值 133.3 萬

美國費城 7 月 Fed 製造業指數報 + 12.3，預期 - 2.5，前值 - 3.3

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，與前幾個月相比，民眾對經濟成長方面的樂觀情緒有所提升，但關鍵的問題是，到 2023 年是否會贏來一次大規模的企業獲利衰退。