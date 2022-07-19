印尼敦促Google等公司簽署監管新規完成註冊 否則將面臨封殺

印尼周一（18 日）敦促科技公司按照新的許可規則註冊，否則其平台將面臨被封鎖的風險。數據顯示，美國科技巨擘 Alphabet 旗下 Google、臉書母公司 Meta 等許多大公司在周三（20 日）的期限前仍未照規定完成註冊。

印尼政府的新規首次在 2020 年 11 月發布，新的註冊許可登記是該套規則中的一部份，先前當局表示若不遵照新規完成註冊，其平台將被封殺。

新規允許當局能命令網路平台在緊急狀況下 4 小時內撤下被視為非法或「擾亂公共秩序」的內容，若非緊急狀況則須在 24 小時內撤下內容。

值得注意的是，印尼新規不僅能要求這些公司下架網路上的非法內容，還能要求公司披露特定用戶的通訊與個人數據。

當局表示，新規是為確保網路服務供應商保護消費者數據，確保線上內容以「正面且有效」的方式使用。

根據印度通訊部數據，截至今日為止，已有 5,900 多家本土企業與 108 家國外公司按規定註冊，其中包括短片平台 TikTok 與音樂串流媒體公司 Spotify(SPOT-US)。

然而，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、推特 (TWTR-US)、臉書母公司 Meta(META-US) 等其他平台並未簽屬新的許可規則完成註冊。截稿前，上述公司對此並未對此回應。

儘管科技公司受到印尼政府的威脅，但有分析人士懷疑印尼當據是否會立即封殺不合規的公司平台，尤其考慮到部分平台在印尼為民眾廣泛使用，甚至包括一些政府官員。

數位權力組織東南亞言論自由網路（SAFEnet）的 Nenden Arum 表示，根據分析表明，新規將成為印尼地區最具壓制性的監管，對隱私、言論自由構成威脅。

對此，印尼通訊部長 Johnny G. Plate 表示，註冊要求是行政上的，與內容無關。

印尼目前擁有 2.7 億年輕網路用戶，是 TikTok、推特、臉書等眾多社群媒體公司全球用戶數量排名前 10 的市場。根據 Statista 的數據，截至 2022 年 2 月，印尼約有 1.91 億社群媒體用戶。